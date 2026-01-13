불길보다 빨라야 막는다…경남 하동군 신속 중점 ‘5대 산불 전략’
지리산을 품고 있는 경남 하동군은 산불을 ‘발생 이후 수습’이 아닌 ‘사전 차단과 신속 대응’ 관점에서 5대 전략을 수립해 대응력을 강화하고 있다고 13일 밝혔다.
군은 지형 특성과 산림 비율이 높은 여건을 반영해 격자형 임도망 구축, 산불진화 헬기 추가 도입, 산불예방 진화지원단 운영, 산 연접지 풀 베기 사업, 산불피해지 체계적 복구 등 5대 전략을 마련했다.
군이 구축하는 ‘격자형 임도망’은 초동 진화의 핵심 인프라다. 구간 단절과 연결성 부족으로 활용에 한계가 있던 기존 임도를 중장기 계획을 통해 군 전역을 촘촘히 연결하는 임도망으로 조성한다.
이는 경남에서 최초로 지역 전체 산림을 대상으로 임도망 기본계획을 수립한 사례다. 산불 대응은 물론 사방시설 관리, 산림 순환 경영, 마을 간 통행로 기능까지 아우르는 다기능으로 활용될 예정이다.
군은 또 지난해 대형산불을 계기로 산불진화 헬기의 중요성이 부각됨에 따라 기존 배치 헬기에 더해 하동·남해를 담당하는 추가 헬기 배치를 이끌어냈다. 담수·진화 시간을 줄이고 산악지형이 많은 화개·악양·청암 일대와 산 연접 생활권에 초동 대응력을 강화한다.
전국 최초로 ‘산불예방 진화지원단’도 운영한다. 지원단은 공무원과 산불전문진화대 사이 중간 대응 인력으로, 평소에는 예방 활동을 하고 산불 발생 시에는 즉시 현장에 투입된다. 지원단은 지리산권과 대형산불 위험지역, 군 전역 기동조로 편성돼 출동 시간을 최소화한다.
특히 산과 가까운 지역에 대한 ‘풀 베기 사업’을 확대한다. 작은 예산으로 산불 확산을 막을 수 있는 가장 효과적이고 확실한 사업이다.
하동군 관계자는 “산불은 더 이상 계절적 재난이 아니라 상시적 위협”이라며 “하동군은 산림 재난에 강한 모델을 만들어 예방 인프라 구축부터 초동 대응, 피해 복구까지 전 단계를 아우를 계획”이라고 밝혔다.
하동=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사