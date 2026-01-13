불길보다 빨라야 막는다…경남 하동군 신속 중점 ‘5대 산불 전략’

지리산을 품고 있는 경남 하동군이 '산불 5대 전략'을 마련해 실행한다. 사진은 청암-횡천 간 임도. 하동군 제공

지리산을 품고 있는 경남 하동군은 산불을 ‘발생 이후 수습’이 아닌 ‘사전 차단과 신속 대응’ 관점에서 5대 전략을 수립해 대응력을 강화하고 있다고 13일 밝혔다.

군은 또 지난해 대형산불을 계기로 산불진화 헬기의 중요성이 부각됨에 따라 기존 배치 헬기에 더해 하동·남해를 담당하는 추가 헬기 배치를 이끌어냈다.

하동군 관계자는 “산불은 더 이상 계절적 재난이 아니라 상시적 위협”이라며 “하동군은 산림 재난에 강한 모델을 만들어 예방 인프라 구축부터 초동 대응, 피해 복구까지 전 단계를 아우를 계획”이라고 밝혔다.