‘전·답에서 사적지로’…정읍 문화유산 41필지 지목 되찾아
무성서원 등 주요 문화유산 41필지
1950~1970년대 자료 조사와 부서 협업 통해 지목 변경
유네스코 세계유산인 무성서원을 비롯해 전북 정읍의 주요 문화유산들이 뒤늦게나마 제 위상에 걸맞은 지목을 갖추게 됐다.
정읍시는 과거 행정 미비로 농지나 임야 등으로 관리되던 문화유산 부지 41필지의 지목을 ‘사적지’로 변경하는 작업을 완료했다고 13일 밝혔다.
그동안 국가지정문화유산인 무성서원(사적 제166호)과 은선리 삼층석탑(보물 제167호), 피향정(보물 제289호), 천곡사지 칠층석탑(보물 제309호) 등은 역사적 가치와 달리 토지대장 등 행정 공부상 전·답·임야·종교용지 등으로 표기돼 있어 현실과 괴리가 있었다.
시는 지목 변경을 위해 국가기록원을 통해 1950~1970년대 문화유산 지정 관보와 고시문을 조사해 근거 자료를 확보했다. 이후 민원지적과, 동학유산과, 산림녹지과, 농업정책과 등 관련 부서가 협업해 과거 행정 절차의 미비점을 보완하며 지목 변경을 추진했다.
그 결과 사유지인 무성서원 부지 15필지(6946㎡)는 소유주인 유림 측의 신청을 받아 지난해 9월 지목 변경을 마쳤고, 국·공유지인 피향정 등 3개소 부지 26필지(9473㎡)는 담당 부서 신청을 통해 지난해 11월 ‘사적지’로 변경을 완료했다.
정읍시 관계자는 “문화유산의 가치를 행정적으로 바로 세운 적극행정 사례”라며 “앞으로도 부서 간 협업을 통해 시민이 체감할 수 있는 행정 개선 과제를 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.
정읍=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
