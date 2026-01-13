‘2025 공공문장 바로 쓰기’ 대상에 설동호·오은택·홍태용

왼쪽부터 설동호 대전광역시교육청 교육감, 오은택 부산 남구청장, 홍태용 김해시장. 우리글진흥원 제공

우리글진흥원은 ‘2025 공공문장 바로 쓰기’ 대상 수상자로 설동호 대전광역시교육청 교육감(교육 부문)과 오은택 부산 남구청장(문화 부문), 홍태용 김해시장(소통 부문)을 선정했다고 12일 밝혔다.