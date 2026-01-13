시사 전체기사

‘2025 공공문장 바로 쓰기’ 대상에 설동호·오은택·홍태용

입력:2026-01-13 14:56
공유하기
글자 크기 조정
왼쪽부터 설동호 대전광역시교육청 교육감, 오은택 부산 남구청장, 홍태용 김해시장. 우리글진흥원 제공

우리글진흥원은 ‘2025 공공문장 바로 쓰기’ 대상 수상자로 설동호 대전광역시교육청 교육감(교육 부문)과 오은택 부산 남구청장(문화 부문), 홍태용 김해시장(소통 부문)을 선정했다고 12일 밝혔다. 이 상은 바르고 쉬운 공공문장을 일선 행정에 구현한 공공기관을 응원하기 위해 2013년 제정됐다.

우리글진흥원은 수상자들에 대해 “시민이 읽는 각종 안내문 등을 알기 쉽고 정확한 글로 선보이고 공직자 국어 능력 향상에 애쓰는 등 공공문장 바로 쓰기에 모범을 보였다”고 평가했다.

‘공공문장 바로 쓰기 시민운동’ 대상은 김진우씨가 받았다. 대진대 행정정보학과 학생인 김씨는 ‘반려동물 목줄 채우기’를 ‘착용’으로 잘못 쓴 안내문 등 잘못된 공공문장 31건을 바로잡았다.

김승연 기자 kite@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
“창덕궁은 중국식 건축물”…마카오항공 안내 책자 논란
샤넬 또 가격 인상…클래식 맥시 핸드백 2천만원 넘어
유럽파 유망주들 갈수록 기세등등
“무분별한 신생아 유전검사… 불필요한 의료비 지출·부모 불안 조장”
‘케데헌’ 골든글로브 2관왕… 이재 “거절이 내 인생 방향을 바꿨다”
6월부터 아침 7시부터 ‘국장’ 투자한다… 거래소 프리마켓 개장
[단독] 국세청, 누적 체납액 122조→ 98조로 축소… 징세 포기 비판 일듯
[단독] 이수진 “김병기 의혹 폭로 탄원서, 내가 먼저 요구했다는 건 거짓 주장”
국민일보 신문구독