부산·경남 행정통합공론화위, ‘주민투표 필요’ 결론

“통합해야 한다. 다만 주민투표로 반대의견 존중해야” 13일 경남도청서 브리핑

부산-경남 행정통합 공론화위원회가 13일 경남도청에서 최종 의견을 발표하고 있다. 이임태 기자

부산·경남 행정통합 공론화위원회가 13일 최총의견을 발표하면서 행정통합의 공이 박완수 경남도지사와 박형준 부산시장의 손에 들려졌다.



공론화위는 이날 경남도청에서 브리핑을 열고 행정통합 추진에 찬성한다는 여론이 53.6%로 나타났다며 ‘주민투표’ 의견을 공식 제안했다.



공론화위는 지난 2024년 11월 출범했다. 수도권 일극체제에 효과적으로 대응하려는 경남과 부산 두 광역지자체의 필요로 조직된 이후 지금까지 13차례 전체회의를 했고, 부산과 경남 8개 권역에서 토론회를 열었다.



특히 공론화위는 지난해 12월 23~29일까지 만 18세 이상 시도민 4047명을 대상으로 통합 찬반 여론조사를 했다. 부산은 찬성 55.5%, 경남은 51.7%로 집계됐다. 2023년 조사에 비해 찬성 비율이 18% 상승했고, 반대 의견은 29%로 16.6% 줄었다.



연령대별로는 청년층에서 인지도는 낮지만 찬성 비율은 상대적으로 높았다. 18~29세의 행정통합 인지도는 30% 안팎에 머물렀지만, 찬성 비율은 경남에서 59.7%로 조사됐다. 공론화위는 “행정통합에 대해 알고 있는 경우 찬성 비율이 뚜렷하게 높아지는 경향이 확인됐다”고 설명했다. 실제 경남 지역에서 행정통합을 인지하고 있다고 응답한 경우 찬성 비율은 63.8%로, 비인지자(38.6%)보다 25% 이상 높았다.



공론화위는 최종 여론조사 결과와 1년 3개월간의 공론화 과정을 종합해 “부산과 경남 간 행정통합 추진은 필요하다”고 판단했다. 다만 지역별 여건에 따라 통합에 대한 온도 차와 반대 의견이 여전히 존재하는 만큼 최종 결정은 ‘주민투표’를 통해 이뤄져야 한다고 제안했다.



공론화위가 결론은 내린만큼 이제 공은 양 시도지사에게 넘어갔다. 공론화위가 이날 브리핑에 이어 박완수 지사와 박형준 시장에게 공론화위 최종 의견서를 전달했기 때문이다.



경남도 정책기획관실에 따르면 양 시도지사는 각자 최종 의견서를 검토하고 조율하는 절차에 들어간다. 이어 시도간 주민투표 방안 조율, 법안 검토 등을 거쳐 공동발표에 나설 예정이다.



공동발표 시기는 지금부터 경남도와 부산시가 조율에 들어가야 한다. 이르면 설 이전 발표를 예상하는 관측도 있지만 다양한 변수가 생길 가능성이 여전히 높다.



‘속도전’은 사실상 어렵지 않겠느냐는 전망이 나온다. 현행 주민투표법은 공직선거 60일 전까지만 주민투표를 할 수 있게 규정하고 있다. 6.3지방선거 60일 전인 4월 3일까지 물리적 시간이 빠듯하다.



창원=이임태 기자 sinam@kmib.co.kr



