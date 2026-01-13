시사 전체기사

이 대통령, 다카이치 日총리에 “한·일 협력, 그 어떤 것보다 중요”

입력:2026-01-13 14:53
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 13일 일본 나라현 정상회담장에서 확대 회담에 앞서 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 다카이치 사나에 일본 총리를 만나 “한·일 간의 협력 관계는 그 어떤 것보다도 중요하다고 생각한다”고 밝혔다.

이 대통령은 13일 일본 나라현 회담장에서 열린 한·일 정상회담 확대회담 모두발언에서 “앞으로도 복잡하고 어지러운 국제질서 속에서 새로운, 더 나은 상황을 향해 나아가야 한다”며 이같이 말했다.

이 대통령은 “나라현 또는 나라라고 하는 이 지역에 고대에 한반도와 일본 문화교류의 중심이었다”며 “한국과 일본의 교류와 협력이 어느 때보다 중요한 이 때이기 때문에 나라에서 총리님과 제가 회담을 갖게 되는 것은 정말 각별한 의미가 있다”고 말했다.

이어 “우리가 한 때 아픈 과거의 경험을 갖고 있긴 하지만 한·일 국교 정상화가 된 지도 환갑, 60년이 지났고 다시 60년을 시작하게 됐다는 점에서 총리님 말씀처럼 오늘의 회담은 각별한 의미가 있다”고 강조했다.

이 대통령은 “전후 한국과 일본은 괄목할만한 성장과 발전을 이뤄냈는데, 성장 발전 과정에서 한국은 일본에 일본은 한국에 크나큰 힘이 됐다는 것은 부인하기 어려운 사실”이라고 지적했다. 이어 “상황은 복잡하고 어렵고 불편한 부분도 있지만 또 편하고 좋은 측면들도 혼재하기 마련”이라며 “그런 상황에서는 좋은 점들을 더 발굴해 키우고 불편하거나 나쁜 점들을 잘 관리해 최소화시키면서 더 나은 미래를 향해 손 꼭잡고 함께가면 더 나은 미래를 만들 수 있다고 믿는다”고 말했다.

이 대통령은 “총리님과 제가 손을 맞잡고 또 일본 국민들과 한국 국민들이 힘을 합쳐서 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해 함께 잘 걸어가면 좋겠다”며 “이렇게 환대해주신 점에 대해서 대한민국 국민과 함께 다시 한 번 감사 말씀을 드린다”고 강조했다.

오사카=이동환 기자 huan@kmib.co.kr

