이재명 대통령, 김혜경 여사 일본 도착

입력:2026-01-13 14:49
다카이치 총리와의 정상회담을 위해 일본을 방문한 이재명 대통령과 김혜경 여사가 13일 오사카 간사이공항에 도착해 이동하고 있다.

오사카=김지훈 기자 dak@kmib.co.kr

