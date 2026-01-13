[속보] 이 대통령 “한·일 협력, 어느 때보다 중요…손 잡고 가야”
“한·일 국교 정상화 60년…새로운 60년 시작”
“손 꼭 잡고 나아가면 더 나은 미래 가능”
이재명 대통령이 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담에 앞서 한·일 협력의 중요성을 강조했다. 급변하는 국제 질서 속 양국 협력을 통해 미래로 나아가야 한다는 취지다.
이 대통령은 13일 일본 나라현에서 열린 한·일 정상회담 모두발언에서 “복잡하고 어지러운 국제질서 속에 한일 간 협력관계는 그 어느 때보다, 그 어떤 것보다 중요하다”며 “(양국은) 한때 아픈 과거의 경험도 갖고 있지만 국교가 정상화된 지도 환갑 즉 60년이 지났다”고 말했다. 이어 “또 새로운 60년을 시작하게 됐다는 점에서 이번 회담은 각별한 의미가 있다”고 강조했다.
이 대통령은 “전후 한국과 일본은 괄목할 성장과 발전을 이뤘는데 그 과정에서 한국은 일본에, 일본은 한국에 크나큰 힘이 됐다는 건 부인하지 못할 사실”이라며 “좋은 점을 더 발굴해 키우고 불편하고 나쁜 점을 잘 관리해 최소화하며 더 나은 미래를 향해 손을 꼭 잡고 나아가면 더 나은 미래를 확실하게 만들 수 있다”고 말했다. 그러면서 “총리님과 제가 손을 맞잡고 또 일본 국민과 한국 국민이 힘을 합쳐서 대한민국과 일본의 새로운 미래를 향해 함께 잘 걸어가면 좋겠다”고 덧붙였다.
이 대통령은 정상회담이 열린 나라현을 두고 “고대 한반도와 일본의 문화 교류 중심이었던 것 같다”고 언급하며 “한·일 교류와 협력이 중요한 이 시기에 (이곳에서) 회담을 갖는 것은 각별한 의미”라고 말했다. 이어 “존경하는 다카이치 총리님의 고향에서 뵙게 돼 정말 특별하다”며 “환대를 해준 점에 대해 다시 감사를 드린다”고 했다. 나라현은 다카이치 총리의 고향이자 정치 거점이다.
다카이치 총리도 모두발언에서 “올해 셔틀 외교의 첫 기회로 이 대통령과 한국 대표단을 제 고향인 나라에서 맞이할 수 있게 됐다”며 “올해도 이 대통령 방문을 계기로 일한 관계를 더욱 높은 단계로 발전시키는 해로 만들기를 바란다”고 호응했다.
양국 정상은 이날 회담 등에 이어 만찬 등의 일정을 갖는다. 오는 14일에는 나라현의 유서 깊은 사찰인 호류지를 함께 방문할 예정이다.
권민지 기자 10000g@kmib.co.kr
