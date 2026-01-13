산림청, 전국 산불재난 국가위기경보 ‘주의’로 상향
산림청이 13일 오후 2시를 기해 전국의 산불재난 국가위기경보를 ‘관심’에서 ‘주의’ 단계로 상향했다.
최근 동해안 지역을 중심으로 건조주의보 및 강풍주의보가 발령됐고, 6~12일 전국적으로 14건의 산불이 발생함에 따라 경보 단계를 상향했다고 산림청은 설명했다.
특히 지난 10일 경북 의성군에서는 겨울철 산불로는 이례적으로 큰 93㏊ 규모의 산불이 발생해 헬기 10대, 인력 240명이 진화에 투입됐다.
위기경보 상향에 따라 산림청은 산불 발생 취약 지역에 산불예방진화대를 고정 배치하고, 공무원별 담당 구역을 정해 순찰·단속 활동을 강화한다는 계획이다.
금시훈 산림청 산불방지과장은 “최근 건조한 날씨가 지속되면서 산불 발생 위험이 높아지고 있다”며 “산불 위험이 높은 지역을 대상으로 예방 활동을 강화하고 산불 발생 시 신속히 대응해 국민의 생명과 재산을 지키겠다”고 말했다.
대전=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사