‘메이저 사나이’ 켑카, 최대 1250억 원 재정 손실 안고 PGA투어 합류…‘한시적 복귀 프로그램’ 첫 적용 사례

이달말 파머스 인슈어런스 오픈 복귀전

람·디섐보·스미스의 복귀 여부도 관심사

최대 8500만 달러의 재정 손실을 감수하고 PGA투어 복귀를 선언한 브룩스 켑카. PGA

켑카는 자신의 SNS를 통해 “어릴 때부터 꿈꿔오던 PGA 투어에 복귀한다고 발표할 수 있게 돼 기쁘다”라고 밝혔다.