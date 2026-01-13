‘메이저 사나이’ 켑카, 최대 1250억 원 재정 손실 안고 PGA투어 합류…‘한시적 복귀 프로그램’ 첫 적용 사례
이달말 파머스 인슈어런스 오픈 복귀전
람·디섐보·스미스의 복귀 여부도 관심사
지난해 12월 LIV 골프를 전격 탈퇴한 ‘메이저 사나이’ 브룩스 켑카(미국)가 공백기 없이 곧장 미국프로골프(PGA)투어에 복귀한다. 복귀전은 이달말에 열리는 파머스 인슈어런스 오픈이다.
하지만 최소 5000만 달러~8000만 달러 규모의 잠재적인 수익에 대한 불이익을 감수해야 한다. 여기에 별도로 켑카가 기부하기로 한 자선기금 500만 달러까지 합하면 PGA투어 복귀로 인한 켑카의 재정적 손실은 최대 8500만달러(약 1251억8000만 원)로 치솟게 된다.
PGA투어는 13일(한국시간) PGA투어 복귀 선수 프로그램을 발표했다. 대상 선수는 비승인 대회 참가한 이력이 있는 선수, 최소 2년 이상 PGA투어 회원 자격이 없었던 선수, 2022년~2025년 사이 더 플레이어스 챔피언십과 4대 메이저대회에서 우승한 선수다.
이 기준을 모두 충족한 선수는 켑카를 비롯해 욘 람(스페인), 브라이언 디섐보(미국), 카메론 스미스(호주) 등 4명이다. 이들 중 투어 합류를 원하는 선수는 다음달 2일까지 복귀를 신청해야 한다.
PGA투어는 13일 “최고 수준의 기량을 가진 선수들에게 투어에 돌아올 수 있는 방법을 제공하는 ‘복귀 회원 프로그램’을 신설했다”며 “이 프로그램을 통해 켑카가 이달 말 파머스 인슈어런스 오픈에서 투어 복귀전을 치를 예정”이라고 발표했다.
PGA투어는 그동안 LIV 골프에서 뛰었던 선수들에게 복귀를 희망하더라도 1년 정도 출전을 금지해왔다. 따라서 2022년에 LIV골프로 이적했다가 작년 12월에 탈퇴한 켑카의 복귀 시점은 불투명했다.
켑카가 공백없이 곧장 PGA투어에 복귀할 수 있는 길이 열렸지만 그에 따른 희생 감수는 불가피하다.
PGA투어 브라이언 롤랩 CEO는 롤랩 CEO는 “켑카는 향후 5년간 선수로서 잠재적 지분을 포기해야 한다. 이는 프로 스포츠 역사상 최대 규모의 재정적 징계 중 하나”라며 “켑카의 경기력과 투어의 성장세를 감안했을 때 대락 5000만달러(약 736억3000만원)~8500만달러(약 1251억8000만원)의 잠재적 수익을 놓칠 수 있다”고 설명했다.
켑카는 자신의 SNS를 통해 “어릴 때부터 꿈꿔오던 PGA 투어에 복귀한다고 발표할 수 있게 돼 기쁘다”라고 밝혔다.
다만 복귀 회원 프로그램의 적용을 받을 수 있는 다른 선수들의 복귀 여부는 아직 불투명하다.
2023년 마스터스 토너먼트 우승자 람, 2024년 US오픈 챔피언 디섐보, 그리고 2022년 플레이어스 챔피언십과 디오픈에서 우승한 스미스의 향후 거취에 관심이 쏠리는 이유다.
PGA투어는 “이 프로그램은 2026시즌에만 적용하며 프로그램 조건 수락은 오는 2월 2일까지”라며 “이것은 일회성이다. 따라서 문이 닫히면 이 프로그램이 다시 가동된다는 보장은 없다”고 사실상 최후 통첩을 보냈다.
2월2일은 LIV 골프의 2026시즌 개막전(2월 4일·사우디아라비아 리야드)이 시작되기 이틀 전이다.
정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사