의성 대형산불 막은 배경은… “준비된 조직, 신속 대응”
‘경북형 소방산불진화대’ 신속 투입
초기 진화·확산 차단에 성공
“정책 실효성 입증” 평가도
경북도는 도 소방본부가 지난 10일 오후에 발생한 의성군 의성읍 비봉리 일원 산불 현장에 ‘경북형 소방산불진화대’를 신속 투입해 산불 초기 진화와 확산 차단에 성공하며 선제적 산불 대응 정책의 실효성을 입증했다고 13일 밝혔다.
이번 산불은 겨울철 장기간 지속된 건조한 기상 여건과 돌풍성 강풍, 산악 지형이 맞물리며 대형 산불로 확산할 가능성이 매우 큰 상황이었다.
그러나 산불 발생 직후 경북소방본부가 도내 소방서 119산불신속대응팀 13개 대와 의용소방대 산불진화대 345명을 투입, 체계적인 진화 작전을 통해 산불의 대형화를 조기에 차단할 수 있었다.
경북소방본부가 자체적으로 구축한 경북형 ‘119산불신속대응팀’은 24시간 신속 대응체계를 기반으로 경북지역의 지형 특성을 반영해 대형 산불로 확대되기 전 신속한 초기진화를 위한 산불 전담 대응조직이다.
신속하고 효과적인 산불 진화를 위해서는 지휘·장비 운반·호스 전개·관창수·차량 조작·급수 지원 등 1개 팀이 최소 8명 이상의 대원을 필요로 한다.
경북도 내 119안전센터의 경우 구급대를 제외하면 8명이 넘는 센터가 없는 실정이어서 산불 초기 대응에 구조적인 한계가 있었다.
이에 경북소방본부는 인력 부족 문제를 보완하고 산불 대응 역량을 강화하기 위해 각 소방서 119구조대와 직할 119안전센터 소속 대원 8명으로 편성한 119산불신속대응팀을 운영하고 있다.
출동 지령 시 고압 펌프차, 급수차, 장비 운반차 3대의 차량이 동시에 출동해 산불 현장에서 주불·잔불 진화 등 진화 작전을 주도적으로 수행한다.
또 의용소방대 산불지원팀은 산불 구역에서 119산불신속대응팀과 합류해 부족한 인력을 보강하고 합동 진화 작전을 통해 현장 대응의 지속성과 효율성을 높이고 있다.
현재 소방산불진화대는 도내 소방서 119산불신속대응팀 22개 대 542명과 의용소방대 51개 대 2040명으로 편성·운영되고 있다.
이번 산불 현장은 지난해 3월 발생한 초대형 산불 발생을 계기로 경북형 소방산불진화대 편성과 지휘작전체계 운영 매뉴얼, 산불 야간 진화 지휘 작전 운영체계 매뉴얼 개발에 따른 첫 시험대였다.
119산불신속대응팀의 진화 역할뿐만 아니라 산불지휘부장의 산불 구역 현장 지휘와 자원배분, 안전관리까지 총괄 대응체계가 안정적으로 작동된 점이 큰 성과로 평가된다.
박성열 경북소방본부장은 “도민의 생명과 재산 보호를 위해 한발 빠른 대응과 모든 역량을 집중하고 이번 대응 과정에서 나타난 미비한 사항은 지속적으로 보완·개선해 나가겠다”며 “산불 방지를 위해서는 과수목 전지작업 등 영농 부산물 소각을 자제하고 야외 화기 사용에 주의하는 등 도민들의 적극적인 협조가 무엇보다 중요하다”고 강조했다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
