경주시, 배달 종사자 안전·생활안정 지원…1인당 최대 10만원
경북 경주시는 이륜차를 이용한 배달 노동자의 안전 확보와 경제적 부담 완화를 위해 ‘플랫폼 배달 종사자 지원사업’을 추진한다고 13일 밝혔다.
시는 2024년 3월 ‘경주시 플랫폼 배달종사자 지원 조례’를 제정하고 지난해 처음으로 2000만원을 투입해 안전교육과 비용 지원 사업을 진행했다.
올해는 사업비 1000만원을 확보해 최대 100명의 플랫폼 배달 종사자를 지원할 계획이다.
상‧하반기 각 2회씩 총 4회의 안전교육을 하고 교육을 이수한 종사자에게는 1인당 최대 10만원 한도 내에서 현금을 지원한다.
해당 지원금은 이륜차 유상운송보험료, 안전장비 구입비, 이륜차 수리비 등 배달업무 수행에 필요한 비용으로 사용할 수 있다.
지원 대상은 경주시에 주민등록을 둔 이륜차 이용 플랫폼 배달 업무 종사자다. 교육은 온·오프라인 교육을 병행해 실시한다.
시는 이륜차 난폭운전, 교통신호 미준수 등 실제 사고 사례를 중심으로 한 교육을 강화하고, 안전운전 캠페인도 함께 추진해 현장에서 체감할 수 있는 안전문화 조성에 나설 방침이다.
경주시 관계자는 “앞으로도 변화하는 노동환경에 대응해 이동노동자의 권익 보호와 안전 강화를 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.
