시사 전체기사

경주시, 배달 종사자 안전·생활안정 지원…1인당 최대 10만원

입력:2026-01-13 14:15
공유하기
글자 크기 조정

경북 경주시는 이륜차를 이용한 배달 노동자의 안전 확보와 경제적 부담 완화를 위해 ‘플랫폼 배달 종사자 지원사업’을 추진한다고 13일 밝혔다.

시는 2024년 3월 ‘경주시 플랫폼 배달종사자 지원 조례’를 제정하고 지난해 처음으로 2000만원을 투입해 안전교육과 비용 지원 사업을 진행했다.

올해는 사업비 1000만원을 확보해 최대 100명의 플랫폼 배달 종사자를 지원할 계획이다.

상‧하반기 각 2회씩 총 4회의 안전교육을 하고 교육을 이수한 종사자에게는 1인당 최대 10만원 한도 내에서 현금을 지원한다.

해당 지원금은 이륜차 유상운송보험료, 안전장비 구입비, 이륜차 수리비 등 배달업무 수행에 필요한 비용으로 사용할 수 있다.

지원 대상은 경주시에 주민등록을 둔 이륜차 이용 플랫폼 배달 업무 종사자다. 교육은 온·오프라인 교육을 병행해 실시한다.

시는 이륜차 난폭운전, 교통신호 미준수 등 실제 사고 사례를 중심으로 한 교육을 강화하고, 안전운전 캠페인도 함께 추진해 현장에서 체감할 수 있는 안전문화 조성에 나설 방침이다.

경주시 관계자는 “앞으로도 변화하는 노동환경에 대응해 이동노동자의 권익 보호와 안전 강화를 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

경주=안창한 기자 changhan@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘영생 약속’ 사기로 32억원 챙긴 ‘은하교’ 사이비 교주들 징역형
한국인 암 6%가 식습관 탓…‘이 음식’이 제일 문제
김민석 “사이비 이단, 사회악…통일교·신천지 철저수사”
“중장년층도 3∼5년 내 AI 못 익히면 회사서 밀려날 것”
위협 의식했나…김정은 경호·호위부대장 물갈이
의대교수협 “정원 늘리면 10년 뒤 쉴 수도” 중단 촉구
6월부터 아침 7시부터 ‘국장’ 투자한다… 거래소 프리마켓 개장
쿠팡 최대주주 손정의·경영권 쥔 김범석… 공생관계 균열 감지
국민일보 신문구독