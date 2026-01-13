“영생 약속” 다단계 사기로 32억원 챙긴 사이비 교주들 징역형

국민일보DB

수십억원을 뜯어낸 사이비 종교 교주들이 법의 심판을 받게 됐다.

“하나님 기업을 통해 재벌보다 부자로 만들어주겠다” “영생과 부활을 주겠다” 같은 감언이설을 쏟아내며

고령층과 빈곤층을 집중 공략해 신도 1800여명을 끌어모았다.