맞벌이 많은 제주, 3월부터 ‘손주 돌봄수당’ 지급
2월부터 시행
제주도가 3월부터 ‘손주 돌봄수당’을 지급한다.
도는 조부모 돌봄의 가치를 인정해 올해부터 제도를 도입하고, 읍면동 주민센터를 통해 신청을 받고 있다고 13일 밝혔다.
지원 대상은 24~47개월 유아를 둔 중위소득 150% 이하 가정 가운데 맞벌이·한부모·장애부모·다자녀·다문화 가정이다.
조부모가 월 40시간 이상 손주를 돌보면 1명당 30만원, 2명은 45만원, 3명은 60만원을 지급한다.
돌봄 시간은 조부모의 휴대전화 앱을 통해 기록되며, 부정 수급을 막기 위해 매달 1~2회 불시 영상통화로 돌봄 상황을 확인한다.
3회 이상 돌봄을 하지 않는 것으로 적발되면 수당 지급이 중단된다. 모니터링은 아이돌봄광역지원센터에서 맡는다.
신청은 매월 1~15일 읍면동 주민센터에서 가능하다. 자격 확인을 거쳐 최종 대상자로 결정되면 다음 달 1일부터 돌봄을 시작하고, 그 다음 달에 수당을 받게 된다. 신청은 최초 1회만 하면 된다.
제주도는 지역 통계를 토대로 대상 가구를 428명으로 추산했으며, 현재까지 143명이 신청했다. 올해 예산은 15억5900만원이 편성된 상태다.
지난해 제주도의 배우자가 있는 가구 중 맞벌이 비율은 62.2%로 전국 평균(48.2%)을 크게 웃돌며 최고 수준을 기록했다.
혼인 건수 대비 이혼율도 상대적으로 높고, 농업·자영업 보조 등 실제로는 맞벌이지만 통계에 잡히지 않는 부부도 많아 자녀 돌봄 공백이 큰 상황이다.
제주도 관계자는 “이번 정책은 조부모의 육아 가치를 인정하고, 맞벌이 가정의 돌봄을 지원하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 도민을 위한 촘촘한 복지를 발굴해 추진하겠다”고 말했다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
