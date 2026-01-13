시사 전체기사

맞벌이 많은 제주, 3월부터 ‘손주 돌봄수당’ 지급

입력:2026-01-13 14:07
공유하기
글자 크기 조정

2월부터 시행


제주도가 3월부터 ‘손주 돌봄수당’을 지급한다.

도는 조부모 돌봄의 가치를 인정해 올해부터 제도를 도입하고, 읍면동 주민센터를 통해 신청을 받고 있다고 13일 밝혔다.

지원 대상은 24~47개월 유아를 둔 중위소득 150% 이하 가정 가운데 맞벌이·한부모·장애부모·다자녀·다문화 가정이다.

조부모가 월 40시간 이상 손주를 돌보면 1명당 30만원, 2명은 45만원, 3명은 60만원을 지급한다.

돌봄 시간은 조부모의 휴대전화 앱을 통해 기록되며, 부정 수급을 막기 위해 매달 1~2회 불시 영상통화로 돌봄 상황을 확인한다.

3회 이상 돌봄을 하지 않는 것으로 적발되면 수당 지급이 중단된다. 모니터링은 아이돌봄광역지원센터에서 맡는다.

신청은 매월 1~15일 읍면동 주민센터에서 가능하다. 자격 확인을 거쳐 최종 대상자로 결정되면 다음 달 1일부터 돌봄을 시작하고, 그 다음 달에 수당을 받게 된다. 신청은 최초 1회만 하면 된다.

제주도는 지역 통계를 토대로 대상 가구를 428명으로 추산했으며, 현재까지 143명이 신청했다. 올해 예산은 15억5900만원이 편성된 상태다.

지난해 제주도의 배우자가 있는 가구 중 맞벌이 비율은 62.2%로 전국 평균(48.2%)을 크게 웃돌며 최고 수준을 기록했다.

혼인 건수 대비 이혼율도 상대적으로 높고, 농업·자영업 보조 등 실제로는 맞벌이지만 통계에 잡히지 않는 부부도 많아 자녀 돌봄 공백이 큰 상황이다.

제주도 관계자는 “이번 정책은 조부모의 육아 가치를 인정하고, 맞벌이 가정의 돌봄을 지원하기 위해 마련했다”며 “앞으로도 도민을 위한 촘촘한 복지를 발굴해 추진하겠다”고 말했다.

제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
‘영생 약속’ 사기로 32억원 챙긴 ‘은하교’ 사이비 교주들 징역형
한국인 암 6%가 식습관 탓…‘이 음식’이 제일 문제
김민석 “사이비 이단, 사회악…통일교·신천지 철저수사”
“중장년층도 3∼5년 내 AI 못 익히면 회사서 밀려날 것”
위협 의식했나…김정은 경호·호위부대장 물갈이
의대교수협 “정원 늘리면 10년 뒤 쉴 수도” 중단 촉구
6월부터 아침 7시부터 ‘국장’ 투자한다… 거래소 프리마켓 개장
쿠팡 최대주주 손정의·경영권 쥔 김범석… 공생관계 균열 감지
국민일보 신문구독