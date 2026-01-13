세종시민 85% “거주 중인 지역 치안 안전하다”

세종에 거주하거나 생활권을 둔 시민 2615명이 참여했다. 전반적인 안전도와 범죄예방, 교통안전, 사회적 약자 보호 등 9개 분야 37개 문항에 대한 의견을 물었다.

세종시민 10명 중 8명은 거주 중인 지역이 안전하다고 생각하는 것으로 조사됐다.세종경찰청은 '2026년 치안정책 설문조사' 결과를 13일 발표했다.지난해 12월 17~31일 진행된 이번 설문조사는조사 결과 응답자의 85%는 거주 중인 지역의 치안을 안전하다고 평가했다.범죄 유형별로는 마약·도박 등 중독성 범죄(82%), 강도·살인 등 강력범죄(81%), 절도·폭력(79%), 관계성 범죄(73%), 청소년 범죄(72%), 보이스피싱 등 사기(69%) 순으로 안전을 체감한다고 응답했다.범죄예방과 관련해서는 'CCTV·비상벨 설치 등 범죄예방 환경개선'을 가장 효과적인 정책으로 꼽았다. 지역 특성별 순찰 필요성의 경우 원룸·빌라 등 주거지역과 유흥가 밀집 지역을 대상으로 순찰이 필요하다는 의견이 많았다.시민 안전에 가장 위협이 되는 교통수단은 오토바이, 전동킥보드, 승용차 순으로 인식했으며 안전한 교통문화 정착을 위해 교통법규 위반 단속을 강화할 것을 요구했다.사회적 약자 대상 범죄의 경우 불법촬영 및 유포 등 디지털 성범죄·스토킹 범죄에 대해 불안을 느낀다는 응답이 높았다. 가해자에게는 단호한 처벌을 내리는 한편 피해자 보호를 위해 보호시설 확대 및 경제적·심리적 지원이 필요하다는 의견이 나왔다.세종청은 조사 결과를 2026년 치안정책 수립에 반영한다는 계획이다.세종청 관계자는 "이번 조사는 시민의 목소리를 경청하고 함께 치안 정책을 설계하는데 큰 의미가 있다"며 "시민이 일상에서 안전을 체감할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.세종=전희진 기자 heejin@kmib.co.kr