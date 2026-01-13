경북대 2026학년도 학부 등록금 동결
경북대학교는 2026학년도 학부 등록금을 동결하기로 결정했다고 13일 밝혔다.
전날 열린 학생 대표, 교직원 대표, 관련 전문가, 동문 대표 등으로 구성된 등록금심의위원회에서 최종 결정됐다. 장기간의 등록금 동결과 물가 상승, 공공요금 인상, 인건비·시설 유지관리비 증가 등으로 대학 재정 여건이 악화되는 상황에서도 학생과 학부모의 부담을 최소화하고 국가거점국립대로서의 사회적 책무를 다하기 위해 내린 결정이라고 대학 측은 설명했다.
경북대는 2009년 이후 학부 등록금을 동결 또는 인하 기조로 유지해 왔다. 그동안 5% 인하 1회, 0.5% 인하 2회, 0.28% 인하 1회 등 실질적인 등록금 부담 완화 정책을 이어왔다.
이번 등록금 동결과 함께 예산 구조 조정과 불요불급한 경비 절감, 자체 수익 확대, 정부 재정지원사업 적극 확대·연계 등에 나서 교육·연구 재원을 확보해 나갈 방침이다.
허영우 경북대 총장은 “재정 관리에 만전을 기해 학생 부담 완화와 대학의 지속가능한 발전이라는 두 목표를 조화롭게 달성할 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
