경북대 2026학년도 학부 등록금 동결

경북대 본관 전경. 국민DB

장기간의 등록금 동결과 물가 상승, 공공요금 인상, 인건비·시설 유지관리비 증가 등으로 대학 재정 여건이 악화되는 상황에서도 학생과 학부모의 부담을 최소화하고 국가거점국립대로서의 사회적 책무를 다하기 위해 내린 결정이라고 대학 측은 설명했다.