‘소유’ 넘어 ‘경험’으로…악어가죽 백 ‘로로크로’, 부산 송도 첫 쇼룸 오픈

글로벌 최고급 가죽과 장인정신 집약한 수제 명품 브랜드…17일 개장

진현태 대표 "진짜 프리미엄은 투명한 과정에서 나와, 공간에서 완성"

부산 송도에 문을 여는 프리미엄 악어가죽 가방 브랜드 ‘로로크로(ROROCRO)’의 첫 오프라인 쇼룸 전경. 미니멀한 공간 구성과 컬러 포인트를 통해 브랜드 아이덴티티를 강조했으며, 진열 공간 곳곳에 로로크로의 대표 제품들이 전시돼 있다. 로로크로 제공

프리미엄 악어가죽 가방 브랜드 ‘로로크로(ROROCRO)’가 부산 송도에 첫 오프라인 쇼룸을 열며 브랜드 체험형 전략에 나선다. ‘소유’에서 ‘경험’으로 이동하는 글로벌 명품 소비 트렌드 대열에 합류한 것이다.



13일 로로크로엘 따르면 오는 17일 부산 송도에 첫 쇼룸을 오픈하고, 수제 명품 브랜드로서의 정체성과 기준을 오프라인 공간을 통해 본격적으로 선보일 계획이다.



최근 명품 시장은 제품 자체를 넘어 브랜드 스토리, 제작 과정, 공간 경험을 중시하는 흐름이 뚜렷해지고 있다. 글로벌 명품 하우스들이 잇따라 플래그십 스토어(브랜드 특징을 집약한 대표매장)와 전시형 매장을 강화하는 것도 같은 맥락이다. 로로크로의 이번 쇼룸 오픈 역시 이같은 트렌드에 발맞춰 ‘보는 명품’이 아닌 ‘체험하는 명품’을 지향한다는 점에서 주목된다.



로로크로의 대표 악어가죽 핸드백 컬렉션. 화이트, 블랙, 옐로, 그린, 버건디, 퍼플 등 다양한 컬러 라인업을 통해 클래식함과 현대적인 감각을 동시에 담아냈다. 모든 제품은 글로벌 최고급 태너리의 악어가죽을 사용해 장인의 수작업으로 완성된다.

이번 쇼룸은 단순한 판매 공간을 넘어, 악어가죽이 하나의 가방으로 완성되기까지의 과정과 브랜드 철학을 직접 경험할 수 있도록 구성됐다. 로로크로는 행롱(Heng Long), HCP 등 글로벌 최고급 태너리의 악어가죽만을 엄선해 사용한다. 또 디자인과 패턴 설계, 제작, 마감에 이르기까지 전 공정을 자체 관리한다. 모든 제품은 숙련된 장인의 손을 거쳐 완성된다.



진현태 로로크로 대표이사는 “요즘 명품 소비자들은 로고보다 ‘어디서, 어떻게, 누가 만들었는지’를 더 중요하게 본다”며 “좋은 가죽을 쓰는 것만으로는 부족하고, 그 기준과 과정을 투명하게 보여줄 수 있어야 진짜 프리미엄이라 할 수 있다”고 강조했다.



이어 “프리미엄 가방일수록 온라인 이미지가 아닌, 직접 만져보고, 무게를 느끼고, 마감과 촉감을 확인하는 경험이 필수적”이라며 “이번 송도 쇼룸은 로로크로가 추구하는 소재의 기준, 제작 철학, 그리고 장인정신을 고객에게 그대로 전달하는 첫 공간”이라고 덧붙였다.



로로크로가 선보이는 악어가죽 클러치 및 소형 가죽 제품 라인. 일상 활용도를 높인 디자인과 고급 소재를 결합해, 프리미엄 가죽 잡화로서의 확장 가능성을 보여준다.

진 대표는 브랜드 철학에 대해 “로로크로는 빠르게 소비되는 명품이 아니라, 시간이 지날수록 애착과 가치가 쌓이는 가방을 만들고자 한다”며 “유행을 쫓기보다 오래 들 수 있는 디자인, 수선과 관리까지 고려한 구조, 그리고 ‘손에 잡히는 완성도’를 최우선으로 삼고 있다”고 밝혔다.



쇼룸에서는 브랜드를 대표하는 악어가죽 핸드백 라인을 비롯해, 실용성을 강화한 다양한 가죽 잡화 라인업도 함께 선보인다. 클래식한 실루엣부터 현대적인 감각을 더한 디자인까지 폭넓게 구성, 전통적인 명품 소비층은 물론 새로운 럭셔리 고객층까지 아우른다는 계획이다.



오픈을 기념해 한정 혜택과 특별 프로모션도 마련된다. 일부 제품은 쇼룸 오픈 기념 조건으로 선보일 예정이며, 방문 고객을 위한 다양한 이벤트도 함께 진행된다.



진 대표는 “부산 송도는 관광과 문화, 일상이 공존하는 공간이라는 점에서 브랜드의 첫 쇼룸 입지로 의미가 크다”며 “이곳에서 로로크로가 추구하는 ‘조용한 럭셔리’와 ‘정직한 명품’의 방향성을 차근차근 보여주고 싶다”고 말했다.



로로크로는 이번 쇼룸 오픈을 시작으로 오프라인 거점을 단계적으로 확대하며, 브랜드 경험을 중심으로 한 프리미엄 전략을 강화해 나갈 예정이다.



이은철 기자 dldms8781@kmib.co.kr



