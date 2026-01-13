불합리 조달 규제 개선…조달청, MAS 규칙 2종 개정

다수공급자계약제도(MAS)는 품질·성능이 유사한 다수 제품에 대한 단가계약을 조달청이 체결하고 이를 나라장터 쇼핑몰에 등록해 수요기관이 직접 구매토록 하는 제도다.

지난해 12월말 기준 1만3223개 기업의 96만4559개 품목이 MAS계약을 통해 등록돼 있으며, 연간 공급실적은 18조6000억원으로 조달청 전체 계약 실적(41조5000억원)의 44.8%를 차지한다.

이번 규정 개정에 따라 앞으로 시중에서 거래된 수요물자에 대한 MAS 가격관리 기준이 더 강화된다.

세부품명 기준 거래실례 3건 이상, 품목 기준 거례실례 1건 이상인 경우에만 등록을 허용하고 특수관계인 간 거래는 불인정해 가격 왜곡 가능성을 차단한다.

기업의 가격 결정 자율성을 높이기 위해 할인행사도 전면 자율화한다.

MAS 계약단가보다 낮은 가격으로 별도 납품할 경우 적용하는 우대가격 유지의무도 완화해 MAS 계약단가 대비 3% 이내의 범위에서 자율적으로 거래할 수 있게 했다.

기업의 부담을 완화하고 중소·사회연대경제 기업을 지원하기 위한 방안도 마련됐다.

MAS 2단계 경쟁 후 수요기관이 규격을 변경할 필요가 있을 경우 일정 조건을 충족하면 이를 허용하기로 했다. 또

현장 설치가 필요한 MAS 계약은 계약서·시방서에 명시된 설치범위를 초과할 경우 사후정산을 통해 기업이 설치비용을 보전받을 수 있는 근거를 마련했다.

또 부품 국산화를 위해 노력하는 중소기업의 MAS 2단계 경쟁 신인도 가점을 신설했으며, 자활기업·마을기업 등 사회연대경제 기업이 2단계 경쟁을 할 때에는 평가항목에 포함시키기로했다.

특히 MAS 2단계 경쟁의 공정성 강화를 위해 가격 평가 시 제안율 평가를 혼합형(제안율+제안가격) 평가로 개선했다. 지나친 가격경쟁이 발생하지 않도록 제안율 비중을 95%로 높이고 제안가격 비중은 5%로 최소화했다.

이밖에 여성기업 및 창업기업에 대한 수기평가 예외조항을 폐지하는 한편 지역업체 평가 시 평가기준일을 보다 명확히 규정한다.

조달청은 14~29일 전국 6개 권역에서 규정 개정 설명회를 개최할 예정이다.

백승보 조달청장은 “공공조달시장의 공정성·합리성을 강화하면서 기업의 불편사항을 해소하는데 초점을 맞췄다”며

“MAS 제도의 공정성과 효율성을 높여 기업과 수요기관 모두가 신뢰할 수 있는 조달 환경을 만들겠다”고 말했다.