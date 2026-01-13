울산웨일즈, 선수 선발… 230명 도전장
울산시는 13일과 14일까지 이틀간 문수야구장에서 울산웨일즈 프로야구단 창단 선수 선발을 위한 공개 트라이아웃(선수 선발 시험)을 실시한다고 밝혔다.
이번 공개선발시험(트라이아웃)에는 국내 선수와 일본 선수 7명 등 모두 230여명이 참가한다. 선수 평가는 포지션별로 오전과 오후로 나뉘어 진행된다.
투수는 구속과 제구력, 변화구 구사 능력을 중점적으로 점검하며, 타자는 파워와 콘택트 능력, 수비 시 포구 및 송구 능력 등을 종합적으로 평가해 우수 선수를 선발한다.
첫날인 13일 오전에는 김두겸 울산시장과 허구연 케이비오(KBO) 총재 등이 현장을 직접 찾아 선수 선발 과정을 참관하고 코치진(코칭스태프)과 관계자들을 격려했다.
울산웨일즈 프로야구단은 공개선발시험(트라이아웃) 종료 후 오는 15일 최종 합격자를 발표할 예정이며, 3월 20일 개막하는 KBO 퓨처스리그에 참가하게 된다.
김두겸 울산시장은 “울산웨일즈 프로야구단은 지방자치단체가 주도하는 전국 최초의 프로야구단”이라며 “이번 공개선발시험(트라이아웃)을 통해 우수한 선수를 선발해 경쟁력 있는 구단으로 성장하길 기대한다”고 말했다.
울산=조원일 기자 wcho@kmib.co.kr
