중고 자재 사용한 대전 유등교 가설교량, 품질시험 ‘적합’

유등교 가설교량 복공판에 대한 품질 검사가 진행되고 있는 모습. 대전시 제공

1970년 설치된 유등교는 지난 2024년 7월 집중호우로 침하가 발생하면서 전면 통제됐다. 시는 긴급 재해복구공사를 통해 지난해 가설교량 설치를 완료했지만

일부 자재를 중고로 사용한 것이 확인되며 안전에 대한 우려가 제기됐다.

이후 국정감사 및 국토교통부 실태조사를 통해 가설 교량의 안전관리 전반에 대한 점검이 이뤄졌고, 시는 국토교통부의 지적사항을 수용해 관리 체계를 보완했다.

시가 복공판 17매에 대한 품질시험을 실시한 결과 외관상태 및 성능시험(내하중성) 전 항목에서 모두 적합 판정이 나왔다.

정밀안전점검 용역에서도 가설교량 시설물의 상태 평가 등급이 ‘양호(B)’로 평가됐다.

교량의 구조 안전성을 지속적으로 검증하는 한편 강연선 장력계를 추가 설치하기로 했다.

또 처짐계·변형률계·경사계 등 상시 자동 계측시스템을 운영하고, 계측 이상 징후 발생 즉시 통제할 수 있는 체계를 구축한다. 속도제한 표지판 등 교통안전 관리도 강화한다는 방침이다.

전일홍 대전시 건설관리본부장은 “유등교 가설교량은 품질시험과 정밀안전점검을 통해 품질과 안전성이 객관적으로 확인됐다”며 “안전을 최우선 가치로 삼아 앞으로도 시민이 안심하고 이용할 수 있도록 만들겠다”고 말했다.