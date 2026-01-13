경기도 특사경, 2026년 기획수사…먹거리·환경·안전 집중
경기도 특별사법경찰단이 2026년 한 해 동안 먹거리 안전과 환경오염, 생활안전 등 도민 일상을 위협하는 불법행위에 대해 전방위 기획수사에 나선다.
경기도는 13일 2026년 수사계획을 공개하고, 수사의 최우선 목표를 ‘도민 안전과 일상생활을 위협하는 불법행위 근절’과 ‘특사경 수사에 대한 공감대 확산’으로 설정했다고 밝혔다.
이에 따라 도 특사경은 단순 단속 중심에서 벗어나 사전기획 단계부터 시군 및 유관기관과 협업을 강화하고, 현장 중심의 정밀 수사를 통해 신종 불법행위와 민원 다발 사업장을 집중 점검할 방침이다.
특히 유형별 중요 위법사항을 선별해 집중 단속하고, 단속에 앞서 홍보와 계도를 병행함으로써 불법행위 예방 효과를 높이는 한편 수사의 합리성과 수용성도 강화한다. 수사 결과와 주요 범죄 사례는 도민과 공유해 유사 범죄 재발을 막고 사회적 경각심을 높일 계획이다.
먹거리 안전 분야에서는 설·추석 명절 성수식품을 비롯해 학교급식 납품업체, 대형 음식점과 베이커리, 커피 제조·가공 판매업소, 온라인 식품 판매업체까지 식품의 제조·유통·판매 전 과정을 폭넓게 점검한다. 이를 통해 어린이부터 노인까지 안심하고 먹을 수 있는 식품 환경을 조성한다는 목표다.
환경 분야에서는 도민 생활과 직결된 불법행위가 중점 수사 대상이다. 유해가스 불법 배출, 장마철 폐수 무단 방류, 의료폐기물 부적정 처리, 탄소중립 전환 및 청정연료 사용 산업시설의 불법 배출 행위 등 기후·환경 위기와 관련한 불법행위를 집중 단속한다.
아울러 불법의약품 유통, 경제적 취약계층을 노린 불법사금융, 사회복지법인 비리, 청소년보호법 위반 등 사회적 약자를 겨냥한 범죄에 대해서는 연중 상시 수사를 통해 엄정 대응할 방침이다.
기이도 도 특별사법경찰단장은 “특사경의 모든 활동은 도민의 안전과 신뢰를 최우선 가치로 삼고 있다”며 “눈에 띄지 않는 곳에서 발생하는 불법행위까지 끝까지 추적해 도민의 일상이 반드시 보호받도록 하겠다”고 말했다.
한편, 경기도 특별사법경찰단은 누리집과 경기도 콜센터를 통해 먹거리 안전, 환경오염, 생활안전 등 민생 분야를 비롯해 경제범죄와 청소년·사회복지·동물보호 분야의 불법행위에 대한 도민 제보를 연중 접수하고 있다.
