“한국서 돈 벌 목적” 무비자 입국 후 잠적 중국인 검거

인천출입국·외국인청은 구체적인 사건 경위를 조사한 뒤 A씨와 B씨를 강제 퇴거 조치할 방침이다.

새해 첫날 인천항을 통해 무비자로 입국했다가 잠적한 중국인 2명이 출입국 당국에 붙잡혔다.법무부 인천출입국·외국인청은 출입국관리법 위반 혐의로 중국 국적 A씨(54)와 B씨(54)를 검거했다고 13일 밝혔다.이들은 지난 1일 중국 칭다오에서 카페리를 타고 인천항 국제여객터미널로 들어온 뒤 무단으로 이탈한 혐의를 받고 있다.A씨 등은 조사에서 "관광 목적이 아니라 한국에 돈을 벌러 왔다"고 진술한 것으로 알려졌다.지난해 9월 시행한 중국인 단체 관광객 무비자 입국 제도를 통해 입국한 이들은 3일 출국할 예정이었으나 돌연 잠적했다.출국 당일 "A씨 등과 연락이 끊겼다"는 여행사 신고를 받은 출입국 당국은 지난 8일 서울 구로구에서 A씨를, 지난 9일 인천국제공항에서 B씨를 각각 검거했다.박재완 인천출입국·외국인청장은 "브로커 개입 여부 등을 조사하고 있다"며 "중국 단체관광객 무사증 제도가 불법체류 통로로 악용되지 않게 철저히 대응하겠다"고 말했다.백재연 기자 energy@kmib.co.kr