넥슨-엠바크 7년 협업의 결실… ‘아크 레이더스’ 차세대 블록버스터 등극

두 달여 만에 1240만장 판매고



넥슨의 자회사 엠바크 스튜디오가 개발한 PvPvE 익스트랙션 어드벤처 신작 ‘아크 레이더스’가 전 세계 누적 판매량 1240만 장을 돌파했다. 지난해 10월 30일 정식 출시 이후 약 두 달 만에 거둔 성과다.



아크 레이더스는 특히 PC와 콘솔을 아우르는 전 플랫폼에서 폭발적인 반응을 얻으며 최고 동시접속자 수 96만 명을 기록, 글로벌 시장에서의 강력한 존재감을 입증했다. 국내 게임 산업계엔 좀처럼 없는 세계적인 흥행 돌풍이다.



포스트-포스트 아포칼립스를 배경으로 한 이 게임은 강력한 적 ‘아크(ARC)’와의 교전과 이용자 간 협동 및 경쟁이 공존하는 익스트랙션 슈팅 경험을 제공한다.



아크 레이더스는 출시 직후부터 10주간 스팀 글로벌 최고 판매 순위 상위권을 수성하며 장기 흥행의 기틀을 마련했다. 단순한 흥행 수치를 넘어 게임성에서도 찬사를 받고 있다. 세계 최대 게임 시상식인 ‘더 게임 어워드’에서 최고의 멀티플레이어 게임상을 거머쥐었다. ‘2025 스팀 어워드’에서는 가장 혁신적인 게임플레이 부문을 수상하며 독창성을 인정받았다.



유저들의 반응도 뜨겁다. 스팀에서 29만 개의 리뷰 중 87%가 긍정적인 평가를 내렸다. 오픈크리틱에서도 최고 등급인 ‘마이티’ 뱃지를 획득해 흥행성과 작품성을 동시에 잡았다는 평가다.



이 같은 성공의 배경에는 넥슨과 엠바크 스튜디오 간의 7년에 걸친 끈끈한 파트너십이 자리 잡고 있다. 넥슨은 지난 2018년 초기 투자를 시작으로 엠바크 스튜디오를 완전 자회사로 편입했다. 이후 개발팀의 독립성과 창의성을 존중하며 완성도 높은 결과물을 위해 전폭적인 지원을 아끼지 않았다. 여기에 넥슨의 글로벌 퍼블리싱 노하우가 결합하면서 서구권과 아시아 시장을 동시에 공략하는 데 성공했다.



이정헌 넥슨 일본법인 대표는 “글로벌 이용자들이 ‘아크 레이더스’에 보내준 높은 몰입과 꾸준한 호응에 대해 매우 고무적이며 출시 이후 달성해온 기록은 ‘아크 레이더스’가 넥슨의 차세대 블록버스터 IP로 자리매김할 수 있는 가능성을 보여줬다는 것에 의미가 있다”며 “엠바크 스튜디오와 장기적인 협업으로 이뤄낸 이번 성과는 다양한 플랫폼에서 이용자 기반을 확장해온 넥슨의 글로벌 횡적 IP 성장 전략이 실질적인 성과로 이어지고 있음을 입증했다”고 말했다.



패트릭 쇠더룬드 엠바크 스튜디오 대표는 “출시 초기부터 함께해온 ‘레이더’ 커뮤니티에 깊이 감사드리며, 앞으로도 이용자분들이 전해주시는 아이디어와 열정을 바탕으로 긴밀히 소통해 ‘아크 레이더스’의 방향성을 함께 정해나갈 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.



이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr



