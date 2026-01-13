충북도, 청년과 여성에 틈새 일자리 제공
일하는 기쁨 500명 목표
하루 4시간 시급 1만320원
충북도는 지난해 시범 운영한 청년과 여성에게 틈새 일자리를 제공하는 ‘일하는 기쁨’ 사업을 도내 전역으로 확대 운영한다고 13일 밝혔다.
일하는 기쁨은 경력단절, 육아, 학업으로 장기간 근로가 어려운 여성과 청년들이 집 가까운 곳에서 짧은 시간 유연하게 일할 기회를 제공하는 생활밀착형 일자리 모델이다. 장거리 출퇴근이 어려워 충북형 도시근로자나 도시농부에도 참여하지 못하는 39세 이하 청년과 59세 이하 여성이 참여 대상이다. 지난해는 255명이 이 사업에 참여했다. 올해는 500명 참여가 목표다.
이들은 하루 최대 4시간, 주 4회 거주지 인근의 공동작업장에서 소규모 포장·조립·분류 작업이나 단순 사무·마케팅 업무를 한다. 1만320원의 시급은 일감을 맡긴 기업과 도가 절반씩 부담한다.
도는 짧은 시간이라도 안정적인 근로 경험을 통해 청년·여성에게 경제활동 재진입 발판을 제공한다는 구상이다. 또 단순 일자리 지원을 넘어 기업의 생산성 향상과 인력난 해소, 지역사회 일자리 순환의 연결고리 역할을 할 것으로 기대하고 있다.
도는 여성·청년의 접근이 쉬운 생활권에 동네 일터를 조성하고 지속적인 일자리 연계를 통해 장기적인 고용 안정에 나설 계획이다.
김영환 지사는 “일하는 기쁨은 출퇴근 부담을 줄이고 짧은 시간이라도 안정적으로 일할 수 있는 환경을 만들어 온 현장 중심 정책”이라며 “도민과 기업 모두 상생하는 일자리 체계를 도내 전역에 정착시키겠다”고 말했다.
청주=홍성헌 기자 adhong@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사