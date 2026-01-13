최대호 안양시장 “미래 산업구조·도시경쟁력 끌어올리는 AI 중심 도시 대전환”

“‘AI 시대, 변화와 혁신을 넘어 시민의 행복을 더 크게 하는 스마트 안양’을 시정 운영 방향으로 설정하고, 미래선도·민생우선·청년활력·행복안심의 가치를 중심으로 시정을 펼칠 계획”이라며 이같이 밝혔다.

최대호 경기도 안양시장이 “급변하는 행정 환경과 인공지능(AI) 시대 전환에 대응해 도시의 미래 경쟁력을 높이고, 시민의 일상 속 변화를 만들어 가는 데 시정 역량을 집중해 나가겠다”고 약속했다.최 시장은 13일 만안구 안양아트센터에서 열린 ‘2026년 신년 기자간담회’에서최 시장은 무엇보다 도시의 접근성과 효율성이 뛰어난 안양의 강점을 살려 ‘K37+ 벨트’를 중심으로 AI 기업과 일자리가 모이는 혁신 클러스터를 조성해 새로운 성장 동력을 키우겠다는 구상이다.이에 따라 그 중심축에 있는 ‘박달스마트시티’ 조성 사업은 올해 대체시설 기본・실시설계 용역에 착수하고, 개발제한구역 해제와 도시개발구역 지정 등 핵심 절차를 속도감 있게 추진한다는 계획이다.‘박달스마트시티’ 조성 사업은 지난해 국방부와의 합의각서 체결에 이어 안양시가 사업시행자로 지정되며 전환점이 마련됐다는 분석이다.안양시는 신설한 AI전략국을 중심으로 체계적인 AI 전환 정책을 수립하고, 공공서비스 전반에 AI 기반 특화사업 추진을 준비 중이다.그동안 축적된 자율주행버스 운영 경험을 바탕으로 주간노선을 확대하고, 운전석이 없는 레벨4 자율주행 차량 도입과 기업주도형 무인 로보택시 시범운영을 통해 시민이 체감하는 미래 모빌리티 혁신을 선도해 나가겠다는 것이다.이와 함께 오는 2030년 준공을 목표로 지난해 착공한 인덕원 인텐스퀘어 사업은 2027년까지 부지 조성을 마무리하고 일·주거·문화가 어우러진 안양의 새로운 랜드마크로 조성한다는 복안이다.그는 노후계획도시 정비를 통해 평촌신도시에 새로운 활력을 불어넣고, 안양3동 양지마을 주거재생혁신지구·안양4동 주민커뮤니티시설 및 지하주차장 조성사업 등 원도심 재정비를 통해 정주 여건과 생활인프라를 개선한다는 계획이다.최대호 시장은 “안양의 미래 산업구조와 도시 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 AI 중심 도시 대전환을 추진할 것”이라며 “마부정제(馬不停蹄), 달리는 말은 말굽을 멈추지 않는다는 마음으로 안양시 2000여 공직자와 함께 시민의 행복과 도시의 지속가능한 발전을 위해 힘차게 나아가겠다”고 다짐했다.안양=강희청 기자 kanghc@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지