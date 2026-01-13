무안서 1t 화물차가 보행자 덮쳐…60·70대 여성 2명 숨져
전남 무안의 한 도로에서 1t 화물차가 갓길을 걷던 보행자 2명을 치어 숨지게 했다.
13일 무안경찰서에 따르면 이날 오전 7시10분쯤 무안군 해제면의 한 편도 1차로 도로에서 1t 화물차를 몰던 A씨(70대)가 갓길을 보행 중이던 B씨(60대·여)와 C씨(70대·여)를 잇따라 들이받았다.
이 사고로 B씨와 C씨는 병원으로 이송됐으나 숨졌다.
경찰 조사에서 A씨는 S자 형태의 곡선 도로를 주행하다 좌회전 구간에서 갓길 보행자들을 미처 발견하지 못해 사고를 낸 것으로 파악됐다. A씨는 “이른 아침이라 어두워 보행자를 보지 못했다”고 진술한 것으로 전해졌다.
사고 당시 A씨는 음주나 무면허 상태는 아니었던 것으로 확인됐다.
경찰은 A씨를 교통사고처리특례법 위반(치사) 혐의로 입건해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.
무안=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
