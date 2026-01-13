조선 호황·MRO 기회에도 ‘블록공장’…군산조선소, 4년째 ‘확대’는 안갯속
블록 조립 6만4000t→10만t 늘었지만 ‘신조·도크’는 미정
HD현대중공업 “제반 여건 고려…단정 어렵다”
국내 조선업이 슈퍼사이클에 올라탔다는 평가 속에서도 전북 군산조선소의 시간은 다르게 흐른다. 미 해군 함정 유지·보수·정비(MRO) 사업이 한·미 조선협력(MASGA) 흐름을 타고 본격화되면서 업계에선 “물량이 늘면 지역 조선소와 역할을 나눌 수 있다”는 관측도 나온다. 그러나 군산조선소는 재가동 4년 차를 앞두고도 여전히 ‘블록 조립 공장’의 위치를 벗어나지 못했다.
13일 조선업계와 전북도 등에 따르면 HD현대중공업은 군산조선소에서 생산한 블록(선체를 구성하는 대형 구조물)을 울산으로 해상 운송해 선박에 탑재하는 방식으로 공정을 운영 중이다. 군산조선소 블록 조립 규모는 2023년 6만4000t에서 2024년 9만3000t, 2025년 9만7000t으로 늘었고, 2026년에는 10만t 수준을 목표로 하고 있다. 선종에 따라 LPG선, 컨테이너선에 들어가는 블록의 물량 자체는 증가세지만 지역사회가 요구하는 ‘신조 선박 건조’ 재개와 조선소 전면 가동으로 이어질지 여부는 불투명하다.
HD현대중공업 관계자는 “울산은 상선 기준으로 일감을 많이 확보해 물량을 늘리며 계속 가동 중”이라면서도 군산으로의 기능 확대 가능성에 대해선 선을 긋지 않았다.
다만 “지역에서 문의가 많아 다각도로 검토한다는 수준으로 안내할 수밖에 없다”며 “협력사, 숙련 기능 인력 등 제반 여건이 울산과 다르고, 경영·공정 상황을 종합적으로 봐야 해 단정적으로 말하기 어렵다”는 취지로 설명했다. 조선업 특성상 호황이 언제든 꺾일 수 있다는 불확실성도 ‘설비 확대’ 결정의 부담 요인으로 거론했다.
군산조선소의 운명에 다시 불이 붙은 건 ‘MRO’가 조선산업의 새 축으로 떠오르면서다. HD현대중공업이 수주한 미 해군 함정 MRO 2건은 도크가 아닌 울산조선소 안벽(부두 접안)에서 진행되는 것으로 전해졌다. 현재 범위는 도크를 필요로 하지 않지만, 향후 물량이 늘거나 대형 함정 MRO까지 확대되면 도크 활용 가능성이 거론된다.
문제는 국내 대형 조선소 도크가 고부가가치 상선 건조 물량을 중심으로 중장기 건조 일정이 연속적으로 배치돼 있어 여유를 두기 어려운 운영 구조를 보이고 있다는 점이다.
이 때문에 업계에선 MRO 물량이 본격적으로 늘 경우 대형 조선소 단독 수행보다는 지역 조선소·협력업체와 역할을 나누는 생태계형 모델로 갈 수 있다는 전망이 나온다. HD현대중공업이 협력업체들과 MRO 협력 업무협약을 체결한 것도 이런 흐름과 맞닿아 있다는 해석이다. 한화오션은 거제조선소 밖 항만에서 MRO를 수행한 사례가 있다.
희망적인 기대감 속에서도 군산조선소가 MRO 전진기지가 될 가능성은 엇갈린다. 서해 입지에 따른 동선 문제, 기상·해상 환경, 숙련 인력과 협력사 기반 등 해결해야 할 조건이 많다는 이유에서다. HD현대중공업 측도 “군산에서 신조 건조 등을 하면 안 되냐는 문의가 있지만 여러 여건을 고려해야 한다”는 입장을 내놨다.
정치권에서는 군산조선소를 ‘국가 전략 조선 거점’으로 격상시키는 방안을 띄웠다. 지난 8일 이원택 더불어민주당 의원은 김민석 국무총리와 면담에서 MASGA 프로젝트와 특수선 수요 확대 등을 근거로 군산조선소의 전면 재가동 필요성을 제기했고, 김 총리는 “대책 마련을 검토하겠다”는 취지로 답한 것으로 전해졌다. 군산조선소 활용 가능성을 정부 산업전략의 테이블 위에 올려놓은 셈이다.
군산조선소는 2017년 가동 중단 이후 2022년 10월 재가동에 들어갔지만 전면 가동·신조 재개와 같은 ‘정상화의 정의’는 여전히 유동적이다. 조선업 호황과 MRO라는 새 기회가 열린 지금 군산조선소가 블록 공장에 머물지 국가 전략 거점으로 재편될 수 있을지 갈림길에 서 있다.
군산=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
