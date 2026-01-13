[단독] 이재명 수사했던 유민종 부장검사 사직…검찰 인사 임박
이재명 대통령 관련 수사를 진행했던 유민종(사법연수원 36기) 광주고검 전주지부 검사(부장검사)가 사직 의사를 밝혔다. 법무부가 검사장·차장부장검사 승진 대상자들에 대한 인사 검증 작업에 착수한 상황에서 검찰을 떠나는 인사도 늘어날 것으로 보인다.
유 부장검사는 13일 검찰 내부망(이프로스)을 통해 사직인사를 전했다. 유 부장검사는 “이제 검사직을 내려놓고자 한다”며 “처음 검사가 된 후부터 마지막 날까지 업무를 처리함에 있어 늘 법과 원칙에 따르고자 노력했다”고 적었다. 그는 “저는 비록 잠시 떠나지만 법치를 바로 세우고 정의를 구현하는 검찰이 되기를 항상 응원한다”고 했다.
유 부장검사는 이 대통령이 연루된 ‘성남FC 후원금 의혹’과 백현동 특혜 의혹과 관련한 이 대통령의 허위사실공표 혐의 사건을 수사했다. 그는 윤석열 전 대통령의 측근인 이복현 금융감독원장이 서울중앙지검 경제범죄형사부장일 때 함께 일했다. 서울대 경제학과 선후배 사이이기도 하다. 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 불법승계 의혹 수사팀에 참여해 특별공판팀 업무까지 수행했다. 공정거래위원회 파견 경험도 있어 기업범죄 수사에 능통하다는 평가를 받는다.
유 부장검사는 지난해 8월 인사에서 서울중앙지검 범죄수익환수부장에서 광주고검 전주지부 검사로 사실상 좌천됐다. 당시 검찰인사에서 이 대통령 수사를 맡았거나 김건희 여사의 주가조작 의혹·명품가방 수수 의혹 사건을 무혐의 처분한 검사들은 한직으로 밀려났었다.
유 부장검사의 사직을 시작으로 향후 검찰 간부들의 사직도 이어질 것으로 보인다. 최근 정부가 한직으로 분류되는 법무연수원 연구위원 검사 정원을 기존 12명에서 23명으로 대거 늘린 만큼 대장동 항소 포기 사태 당시 항의성 성명을 냈던 검사장들에 대한 추가 인사 조치가 있을 수 있다는 전망도 나온다.
박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사