경남경찰, ‘지역사회 참여형’ 실종 대응체계 강화한다
경남경찰청은 치매 노인과 아동 등 실종 고위험군의 조기 발견과 종합적 대응을 위해 ‘지역사회 참여형’ 실종 대응체계를 강화한다고 13일 밝혔다.
기존 경찰 중심 수색 시스템에서 위치추적 기기 확대 보급 및 해병대전우회·배달업체·대중교통 등 민간 네트워크를 실종 경보망으로 적극 활용해 대응력을 높인다는 계획이다.
경남경찰청은 앞서 2024년 11월부터 위치추적 스마트태그와 배회감지기 등 과학 장비를 도입해 현장에서 활용해 왔따. 이와 함께 경남도 및 전 시군에서 실종자 수색에 참여하는 자율방범대 등을 지원할 수 있도록 조례 제정도 완료했다.
이에 따라 지난해 경남 도내 실종 신고는 2397건으로 전년 대비 187건(7.2％) 줄었고, 아동·치매·장애인 실종자 48시간 내 발견율도 91.9％에서 92.5％로 올랐다.
경남경찰은 이 같은 성과를 인정받아 지난해 정부기관 합동 적극행정 경진대회에서 전국 경찰청 중 유일하게 우수사례로 선정돼 인사혁신처장상을 받기도 했다.
경남에서는 실제 지난달 진주에서 실종된 80대 치매 노인을 스마트태그 신호 추적으로 5분 만에 발견해 안전하게 조치했다. 이 경우 과거 방식으로 수색했다면 경찰력 수백 명이 동원됐을 상황이지만 간단한 장비를 활용하면서 인력 등 비용을 획기적으로 줄였다.
김종철 경남경찰청장은 “가족의 실종으로 인한 걱정과 불안을 최대한 빨리 해결해 드리고, 실종자들이 빠르게 가족 품으로 돌아올 수 있도록 주민과 함께 하는 실종사건 종합 대응체계를 완성하겠다”고 밝혔다.
