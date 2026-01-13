[단독] 국힘 소장파 “당게 문제, ‘극단 방식’ 해결 안 돼” 지도부에 우려 전달
국민의힘 소장파 의원 모임인 ‘대안과 미래’가 한동훈 전 대표 가족이 연루된 당원 게시판 의혹 사건과 관련해 ‘장동혁 지도부’에 “극단적 방식으로 해결해선 안 된다”는 취지의 우려를 전달할 방침인 것으로 파악됐다. 당사자인 한 전 대표에게도 “법적인 방법이 아닌 정치적으로 풀어달라”는 메시지를 전달할 예정인 것으로 전해졌다.
13일 국민일보 취재를 종합하면 대안과 미래 소속 의원들은 이날 오전 약 2시간 동안 조찬회동을 갖고 당원 게시판 사건과 당명 변경 관련 내용을 논의했다. 한 전 대표 가족이 연루된 당원 게시판 사건으로 국민의힘 내부 분열이 커지는 상황에서 양측은 중재하기 위한 방안을 강구하려 나선 것이다. 대안과미래 소속 의원 13명이 조찬회동에 참석했다.
참석자들 사이에선 “당원 게시판 문제가 당을 죽이는 방식으로 가서는 안 된다” “오는 6월 지방선거에서 이기려면 장동혁 대표가 출구를 만들어줘야 한다” “당원 게시판 문제로 자꾸 잡음이 커지는 게 당에 도움이 되지 않는다” 등 우려가 나왔다고 한다.
회동에 참석한 한 재선 의원은 통화에서 “당원 게시판 문제가 극단적 방향으로 가서 당 분열의 씨앗이 되어선 안 된다는 데 공감대를 이뤘다”며 “장 대표와 지도부가 통합의 관점에서 현명한 방향으로 (이 문제를) 다뤘으면 좋겠다는 의견을 전달하기로 했다”고 전했다.
그는 한 전 대표에 대해서도 “당원 게시판 문제를 법적인 문제로만 볼 게 아니다. 도의적 관점에서 접근해 정치적 으로 풀 해법을 찾아달라는 의견을 전달할 예정”이라고 설명했다. 한 전 대표는 지난 9일 이호선 국민의힘 당무감사위원장을 허위사실 적시 명예훼손, 개인정보보호법 및 업무방해 등 혐의로 고소하는 등 본격적으로 법적 분쟁에 착수한 상황이다.
다만 당원 게시판 문제와 관련해 지도부는 당무감사위와 윤리위원회 결정에 관여할 수도, 관여해서도 안 된다는 입장을 고수하고 있다. 당내에선 제명 등 최고 수위 징계 가능성도 조심스럽게 고개를 들고 있다. 장 대표는 전날 언론 인터뷰에서 “당의 원칙과 기강을 세우는 문제와 통합·연대 문제는 분리해서 생각할 필요가 있다”며 “당의 원칙과 기강을 세우지 않고 무작정 연대나 통합만을 얘기한다면 당의 힘을 떨어뜨릴 수도 있고, 장기적으로 당에 마이너스가 될 수도 있다”고 말했다.
이강민 기자 river@kmib.co.kr
