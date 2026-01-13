인천시교육청, 놀이교육 영상 자료 376종 개발·보급
인천시교육청은 학교 현장에서 활용 가능한 놀이교육 영상 자료 376종을 개발·보급했다고 13일 밝혔다.
놀이교육 영상 자료는 ‘놀이 중심 인성교육’의 실질적인 확산을 목표로 제작됐다. 2022 개정교육과정 초등학교 1∼2학년 통합교과에서 협력·배려·존중·의사소통 등 인성교육 핵심 가치를 자연스럽게 익힐 수 있는 놀이를 중심으로 구성됐다.
모둠 단위뿐만 아니라 학급 단위 활동까지 폭넓게 적용할 수 있도록 다양한 유형의 놀이를 담고 있으며 통합교과, 창의적 체험활동, 놀이시간 등 다양한 교육 상황에서 교사들이 별도의 가공 없이 즉시 활용 가능토록 제작됐다.
특히 놀이 방법과 운영 절차를 직관적으로 이해할 수 있는 숏폼 영상 형태로도 만들어져 현장 활용도를 대폭 높였다.
376종의 영상 자료는 ‘인천놀이교육’ 유튜브 채널로도 탑재해 놀이를 매개로 한 인성교육이 학교 일상에 자연스럽게 정착되고 교사들의 놀이교육 운영 역량이 크게 향상될 것으로 기대된다.
시교육청 관계자는 “놀이교육은 학생의 자발성과 관계 형성을 바탕으로 인성교육을 실현하는 중요한 교육 방법”이라며 “앞으로도 학교 현장에서 활용도 높은 놀이교육 자료를 지속해서 개발·보급해 놀이교육 중심 인성교육을 적극 지원하겠다”고 말했다.
