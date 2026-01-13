인천시교육청, 놀이교육 영상 자료 376종 개발·보급

인천시교육청 전경. 교육청 제공

모둠 단위뿐만 아니라 학급 단위 활동까지 폭넓게 적용할 수 있도록 다양한 유형의 놀이를 담고 있으며 통합교과, 창의적 체험활동, 놀이시간 등 다양한 교육 상황에서 교사들이 별도의 가공 없이 즉시 활용 가능토록 제작됐다.

시교육청 관계자는 “놀이교육은 학생의 자발성과 관계 형성을 바탕으로 인성교육을 실현하는 중요한 교육 방법”이라며 “앞으로도 학교 현장에서 활용도 높은 놀이교육 자료를 지속해서 개발·보급해 놀이교육 중심 인성교육을 적극 지원하겠다”고 말했다.