가천대 길병원 여교수회, 환우 돕기 성금 전달식

12일 가천대 길병원 병원장실을 방문한 여교수회 회장 박현미 교수(오른쪽 두번째) 등 여교수회 회원들이 김우경 병원장(가운데)에게 환자를 위한 성금을 전달하고 있다. 길병원 제공

이 자리에서 박현미 회장(신경과), 안정열 감사(진단검사의학과), 안수좌 총무(영상의학과), 안경진 회계(소아심장과) 등

임원들은 김우경 병원장에게 회원들이 정성껏 마련한 성금을 전달했다.

한편, 여교수회는 지난 2008년부터 매년 연말 또는 연시에 길병원에서 치료를 받는 환자 중 경제적 사정이 어려운 환자들을 위한 성금을 전달하고 있다.