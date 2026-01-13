시사 전체기사

흉기 돼버린 ‘중국 연줄’…인도서 사상 사고 잇따라

입력:2026-01-13 11:11
수정:2026-01-13 11:16
중국 연줄. 인도 매체 데칸크로니클 캡처

인도에서 유리나 철 가루로 코팅된 이른바 ‘중국 연줄(Chinese Manjha)’이 시민들의 목숨을 위협하고 있다. 날카로운 연줄에 목이 베여 사망하거나 신체 일부가 절단되는 사고가 속출하고 있어서다.

13일(현지시간) NDTV 등 현지 언론에 따르면 지난 11일 오후 인도 중부 마디아프라데시주 인도르시에서 오토바이를 타고 귀가하던 타일공이 중국 연줄에 목이 걸려 사망하는 사고했다. 피해자는 사고 직후 병원으로 이송됐으나 치료 도중 끝내 숨졌다.​

같은 날 인도르시에서도 유사한 사고 2건이 추가로 발생해 오토바이 운전자들이 목을 크게 다쳤다.

또 같은 주 친드와라 지역에서는 집 앞에서 놀던 9세 어린이의 귀가 연줄에 걸려 떨어져 나가는 끔찍한 사고도 있었다. 이 어린이는 병원에서 43바늘을 꿰매는 봉합 수술을 받아야 했다. 우자인 지역에서도 하교하던 학생이 목을 다쳐 10바늘을 꿰매는 등 피해가 잇따르고 있다.​

현지 경찰에 따르면 인도르시에서만 최근 5년 동안 중국 연줄 사고로 3명이 사망하고 70여명이 부상을 입었다. 우자인 지역에서도 지난해 11월과 12월 두 달 사이 7명이 다치는 등 피해가 끊이지 않고 있다.​

문제가 된 ‘중국 연줄’은 나일론 줄에 유리 가루나 철 가루를 입혀 만든 것으로, 일반 실보다 훨씬 날카롭고 질기다.

특히 주행 중인 오토바이 운전자들에게는 실이 거의 보이지 않아 피할 겨를도 없이 목이나 신체 부위를 베고 지나가는 치명적인 흉기가 된다.​

인도 당국은 이러한 위험성 때문에 중국 연줄의 제조, 판매, 사용을 법적으로 금지하고 있다. 그러나 축제 기간만 되면 많은 사람이 옥상이나 시장 등에서 이 연줄을 이용해 연날리기를 즐기고 있어 단속에 난항을 겪고 있다.​

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

