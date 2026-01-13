흉기 돼버린 ‘중국 연줄’…인도서 사상 사고 잇따라
인도에서 유리나 철 가루로 코팅된 이른바 ‘중국 연줄(Chinese Manjha)’이 시민들의 목숨을 위협하고 있다. 날카로운 연줄에 목이 베여 사망하거나 신체 일부가 절단되는 사고가 속출하고 있어서다.
13일(현지시간) NDTV 등 현지 언론에 따르면 지난 11일 오후 인도 중부 마디아프라데시주 인도르시에서 오토바이를 타고 귀가하던 타일공이 중국 연줄에 목이 걸려 사망하는 사고했다. 피해자는 사고 직후 병원으로 이송됐으나 치료 도중 끝내 숨졌다.
같은 날 인도르시에서도 유사한 사고 2건이 추가로 발생해 오토바이 운전자들이 목을 크게 다쳤다.
또 같은 주 친드와라 지역에서는 집 앞에서 놀던 9세 어린이의 귀가 연줄에 걸려 떨어져 나가는 끔찍한 사고도 있었다. 이 어린이는 병원에서 43바늘을 꿰매는 봉합 수술을 받아야 했다. 우자인 지역에서도 하교하던 학생이 목을 다쳐 10바늘을 꿰매는 등 피해가 잇따르고 있다.
현지 경찰에 따르면 인도르시에서만 최근 5년 동안 중국 연줄 사고로 3명이 사망하고 70여명이 부상을 입었다. 우자인 지역에서도 지난해 11월과 12월 두 달 사이 7명이 다치는 등 피해가 끊이지 않고 있다.
문제가 된 ‘중국 연줄’은 나일론 줄에 유리 가루나 철 가루를 입혀 만든 것으로, 일반 실보다 훨씬 날카롭고 질기다.
특히 주행 중인 오토바이 운전자들에게는 실이 거의 보이지 않아 피할 겨를도 없이 목이나 신체 부위를 베고 지나가는 치명적인 흉기가 된다.
인도 당국은 이러한 위험성 때문에 중국 연줄의 제조, 판매, 사용을 법적으로 금지하고 있다. 그러나 축제 기간만 되면 많은 사람이 옥상이나 시장 등에서 이 연줄을 이용해 연날리기를 즐기고 있어 단속에 난항을 겪고 있다.
