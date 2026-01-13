사격도시 타이틀 정조준 대구시 세계선수권대회 사활
‘2027년 세계사격선수권대회’를 유치한 대구시가 육상에 이어 사격을 대구 대표 스포츠로 육성하기 위해 역량을 결집하고 있다.
13일 대구시에 따르면 대구공공시설관리공단 사격선수단이 최근 우수 선수들을 영입하는 등 선수단 강화에 나섰다. 소총 종목에 손성철 코치를 비롯해 파리 올림픽 금메달리스트 반효진 선수, 한국 신기록을 기록한 최가혜 선수가 새롭게 합류했다. 권총 종목에는 카이로 세계선수권대회 금메달리스트 이건혁 선수를 영입했다. 스키트 종목도 고근오 선수를 새 식구로 맞았다.
이는 국제 대회 경쟁력 강화를 위한 것으로 선수단은 종목별 맞춤형 훈련 환경 조성과 체계적인 선수 육성을 통해 안정적인 성과를 창출할 수 있는 기반을 마련할 계획이다. 2027년 대구 세계사격선수권대회에서도 최고의 성적을 낼 수 있도록 지원을 아끼지 않을 방침이다.
대구국제사격장 시설 개선사업도 진행 중이다. 국제사격연맹(ISSF) 시설 기준에 맞춰 권총·소총 복합 결선사격장과 산탄총 사대를 새롭게 증설하고 부대시설을 개선해 장애인과 비장애인이 함께 사용할 수 있는 통합 스포츠 공간으로 조성할 방침이다.
세계사격선수권대회는 월드컵, 올림픽과 함께 세계 3대 사격대회로 꼽히는 ISSF 주관 최고 권위 대회다. 내년 대회에는 90개국에서 2000여명의 선수와 관계자들이 참여할 것으로 예상된다. 선수들은 소총, 권총 등 약 26개 종목에 출전할 예정이다. 대회가 열리면 숙박과 관광, 쇼핑 등 다양한 분야에서 소비활동이 활발히 이뤄져 지역 경제에 큰 활력을 불어넣을 것으로 대구시는 기대하고 있다. 대구의 스포츠 도시 브랜드를 전 세계에 알리는 기회도 될 전망이다.
대구시는 사격을 ‘포스트 육상’으로 키울 생각이다. 시는 2011년 세계육상선수권대회 개최 이후 육상을 대구 대표 스포츠로 키운다는 목표를 세웠다. 노력의 결과로 최근 대구마라톤대회 상금 규모를 세계 최고 수준으로 상향했고 올해 대구세계마스터즈 육상경기대회도 치르게 됐다. 사격 역시 육상처럼 인프라를 구축해 각종 대회 유치에 나서는 등 집중 육성할 방침이다.
대구=최일영 기자 mc102@kmib.co.kr
