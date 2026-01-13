‘해상풍력·태양광’ 보령시, RE100 비전 공유
충남 보령시는 13일 보령문화예술회관 대공연장에서 RE100 비전선포식 행사를 개최했다고 밝혔다.
RE100은 기업이나 가정에서 사용하는 전력을 100% 재생에너지 전력으로 충당하는 것을 의미한다.
시는 태양광과 해상풍력을 통한 보령형 RE100 연금 재원을 마련해 지역 이익 공유와 지속 가능한 상생 사업을 추진할 계획이다. 또 친환경 대체발전 기업을 지역에 유치하고 기업들의 재생에너지 전환을 돕는 인프라를 구축해 에너지 자립도를 높이기로 했다.
구체적으로 공공주도 해상풍력 집적화단지(1.3GW) 및 태양광 집적화단지(202MW) 조성, 공영주차장 태양광 설치, 산업단지 및 영농형 태양광 등 에너지 사업들을 추진할 방침이다.
김동일 보령시장은 “바람과 햇빛을 이용한 청정에너지로 RE100 대한민국 탄소중립 선도도시를 조성해 갈 것”이라고 말했다.
보령=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사