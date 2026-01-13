인천폴리텍대, 중장년특화과정 입학식 개최

중장년특화과정 입학식. 인천폴리텍대 제공

이번 입학식은 중장년층의 안정적인 사회 재진입과 평생 직업 역량 강화를 지원하기 위한 과정의 시작을 알리는 자리로 교육생과 대학 관계자들이 참석한 가운데 진행됐다.

중장년특화과정은 40세 이상 중장년층을 대상으로 산업 현장에서 요구되는 실무 역량 중심의 맞춤형 직무 교육을 제공하는 프로그램이다.

과정은 공조냉동설비설치, 피복아크용접실무

AI활용 사무자동화

생성형AI활용 지역농산물 판매기획 등 총 4개 직종으로 운영된다.

최신 산업 동향을 반영한 기초 이론과 현장중심 실습으로 구성돼 실질적인 재취업 및 직무 전환을 목표로 운영된다.

특히 풍부한 현장 경험을 보유 중인 중장년 세대가 기술 변화와 디지털 전환에 효과적으로 대응할 수 있도록 실습 비중을 강화하고 산업체 수요를 반영한 교육 내용을 편성해 교육 효과를 높이도록 설계됐다.

이를 통해 중장년층이 변화하는 노동시장에 능동적으로 대응하고 재취업과 창업 등 다양한 진로를 모색할 수 있도록 지원할 예정이다.

최민환 학장직무대리는 “중장년이 그동안 쌓아온 현장 경험에 새로운 기술 역량을 더한다면 더 많은 기회가 열릴 것”이라며 “중장년층이 자신감을 갖고 도전할 수 있도록 실질적인 교육과 지원을 지속해 나가겠다”고 말했다.

한편, 한국폴리텍대학 인천캠퍼스는 지역 산업과 연계한 중장년 특화 교육과정을 지속적으로 운영해 중장년층의 평생직업능력 개발과 지역사회 인력 수급 안정에 기여할 계획이다.