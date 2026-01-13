인천시, 300리 자전거 이음길 조성 박차…올해 완공 목표
인천시는 청라와 영종국제도시 해안선 등을 자전거로 일주할 수 있는 ‘300리 자전거 이음길’ 조성 사업에 속도를 내고 있다고 13일 밝혔다.
300리 자전거 이음길은 제3연륙교 자전거길을 포함해 인천의 해안·도심·도서 지역을 하나의 순환형 친환경 교통망으로 연결하는 대규모 자전거길 구축 프로젝트다.
총 130㎞에 이르는 300리 자전거 이음길은 서구 정서진에서 시작해 제3연륙교∼해안남로∼무의도∼용유해변∼해안북로∼북도∼미단시티∼제3연륙교∼청라호수공원∼아라뱃길 등으로 연결된다. 시는 연말까지 영종 북쪽지역 등 아직 조성되지 않은 약 20㎞ 구간을 새로 연결해 하나의 자전거 순환길로 조성할 예정이다.
사업에는 시와 함께 옹진군·중구·서구도 참여한다. 이들 기관은 휴게시설 3곳과 전망 포인트도 설치해 자전거 이용객들이 편리하게 풍경을 감상할 수 있도록 할 계획이다. 관련 사업비로는 336억5000만원이 투입된다.
앞서 서구는 정서진∼청라호수공원∼아라뱃길을 잇는 구간을 중심으로 1·2차 공사를 단계별 추진했다. 1차 구간 8.11㎞와 2차 구간 6.02㎞는 각각 지난해 1월, 11월 준공됐다.
중구는 해안남로∼무의도∼용유해변∼해안북로 등 4.45㎞ 구간에 대해 지난 2022년 8월 용역에 착수한 이후 노선 검토 및 토지 협의 등을 마친 상태다. 준공은 오는 6월 예정이다. 자전거 전용 휴게 공간도 연내 조성한다. 옹진군은 오는 12월 준공을 목표로 신설교차로∼신도분교 구간 3.50㎞를 조성 중이다.
앞으로 제3연륙교와도 연결되면 청라·영종을 포함하는 서해권 순환형 자전거망이 완성된다. 이를 통해 시민과 관광객은 자전거로 정서진, 무의도, 신도 등 주요 관광지와 해안선을 자유롭게 이동할 수 있다. 특히 제3연륙교의 접근성 개선 효과로 지역 간 이동 시간 단축은 물론 인천의 해양관광과 자전거 문화 확산에도 큰 활력을 불어넣을 전망이다. 또 탄소 배출 저감, 지역상권 활성화, 레저·관광 연계 콘텐츠 확장 등 긍정적 효과도 기대된다.
유정복 인천시장은 “300리 자전거 이음길을 통해 인천 전역은 바다와 도시를 잇는 자전거 네트워크로 거듭날 것”이라고 말했다.
인천=김민 기자 ki84@kmib.co.kr
