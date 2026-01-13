내비로 신호등 정보 제공…고양시, 경기북부 첫 도입
경기 고양시가 경기북부 최초로 내비게이션을 통해 실시간 신호등 정보를 확인할 수 있는 교통 신호정보 개방 서비스를 도입했다.
고양시는 중앙로 덕은교 삼거리부터 대곡역까지 약 8㎞ 구간 29개 교차로를 대상으로 실시간 신호정보 개방 사업을 완료했다고 13일 밝혔다. 이번 서비스는 경기북부경찰청이 사업을 총괄 추진하고, 고양시가 신호제어기 운영 정보 제공과 시스템 연계, 기술 검토 등을 지원해 구축됐다.
실시간 신호정보 개방 사업은 지자체와 경찰청이 관리하는 교통신호 정보를 외부에 실시간으로 공개해 민간·공공 서비스에서 활용할 수 있도록 하는 것으로, 운전자는 민간 내비게이션을 통해 전방 신호등의 잔여시간과 신호 변경 시점을 안내받을 수 있다.
이를 통해 교차로 접근 시 무리한 가속이나 급정거를 줄여 사고 예방 효과를 높이고, 신호대기 중 운전자의 피로도 완화와 전반적인 교통 안전 향상이 기대된다. 특히 중앙버스전용차로가 운영되는 중앙로는 대형차량 통행이 많은 주요 간선도로로, 가속·감속에 시간이 필요한 대형차 운전자에게 실질적인 도움이 될 것으로 전망된다.
고양시는 이번 서비스 도입을 계기로 관계기관과 협력을 강화하고, 향후 단계적으로 신호정보 개방 구간을 확대해 지능형 교통체계 고도화와 시민 체감형 스마트 교통서비스를 지속적으로 추진할 계획이다.
시 관계자는 “중앙로 주요 구간을 대상으로 한 실시간 신호정보 개방은 교통안전과 미래 교통환경 조성을 위한 중요한 출발점”이라며 “앞으로도 스마트 교통 인프라를 도시 전반으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
