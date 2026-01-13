대구 최초 민족자본 백화점 무영당서 ‘특별전’
대구시는 대구 최초 민족자본 백화점인 무영당에서 ‘무영당 청춘당’을 주제로 한 특별 신년기획전을 개최한다고 13일 밝혔다.
이번 전시는 유휴 근대건축물을 시민과 청년이 함께 향유하는 문화공간으로 재생하기 위해 추진 중인 ‘유휴공간 활용 거점시설 운영사업’의 일환으로 마련됐다. 시는 무영당을 중심으로 근대건축물의 역사적 가치를 보존하는 동시에 창의적인 문화 콘텐츠를 통해 도심 활성화를 도모할 계획이다.
무영당은 민족자본으로 건립한 최초의 지역 백화점으로 이상화, 이인성 등 신지식인과 예술인들의 쉼터이자 교류 공간으로 활용됐다. 현재는 시민과 청년 활동을 위한 도심 거점공간으로 재탄생해 청년 창작물 판매와 전시·행사 등 다양한 문화 프로그램을 운영하고 있다.
이번 전시는 시와 지역 문화예술가와의 협업을 통해 2026년 신진 아티스트로 선정된 청춘 세대 작가들이 무영당이라는 공간을 매개로 만나 교류하는 실험적 예술의 장으로 기획됐다. 예술가와 관객의 감각이 함께 호흡하는 새로운 전시 경험을 선사한다.
전시에는 강은경(창), 이민정(잡종), 최빛나(점선면), 배문경(이상한나라의 민화이야기) 등 9명의 작가가 참여한다. 전시 공간은 1층 팝아트 설치 전시와 굿즈 판매, 2층 공간디자인 전시, 3층 미디어아트 전시, 4층 회화·사진설치 청춘 릴레이전 등 층별로 다르게 구성된다.
전시는 2월 25일까지 진행되며 관람 시간은 평일 오후 1시부터 6시까지, 주말은 오전 11시부터 오후 6시까지다. 관람료는 무료로 누구나 자유롭게 관람이 가능하다. 체험 프로그램과 플리마켓 등 특별 기획프로그램에 대한 자세한 내용은 네이버에서 ‘무영당’을 검색하거나 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.
