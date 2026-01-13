천안시, 무연고자·가족관계 단절 1인 가구 장례지원 확대
충남 천안시는 무연고자와 가족관계가 단절된 1인 가구의 장례를 지원하는 ‘사전장례의향 사업’을 확대 추진한다고 13일 밝혔다.
기존 목천읍과 쌍용3동에서 시행하던 시범사업을 31개 읍면동으로 확대하고, 대상을 기초생활수급자 중 가족단절 1인 가구와 고독사 위험군까지 넓혔다.
장례주관자로 지정됐을 때 겪을 법적·경제적 부담을 덜기 위해 ‘애도주관자(명예상주)’로 지정된 고인의 지인에게는 장례식 참여와 추모 역할만 부여한다.
장례 절차와 비용은 ‘명예추모단(공영장례 업체)’이 전담한다.
시 관계자는 “무연고 시민들이 마지막 순간을 외롭게 맞지 않도록 지역사회가 함께 배웅하는 체계를 구축하겠다”고 말했다.
천안=김성준 기자 ksj@kmib.co.kr
