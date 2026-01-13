전북 벤처펀드 1조원 이후…돈이 움직이자 기업이 몰렸다

지역 기업은 성장, 수도권 기업은 이전

벤처펀드가 바꾼 전북의 투자 지형

전북특별자치도청사 전경. 전북도 제공

전북특별자치도의 벤처펀드가 누적 1조원 규모로 성장한 이후 지역 투자 지형에 가시적인 변화가 나타나고 있다. 지역 기업의 기술 고도화와 일자리 창출, 수도권 기업의 이전, 기업공개(IPO) 사례까지 이어지며 전북형 투자 생태계가 실제로 작동하기 시작했다는 평가가 나온다.



13일 전북특별자치도에 따르면 도가 조성·운용 중인 벤처펀드 누적 규모가 1조원을 넘어섰다. 전북은 이를 바탕으로 지역 기업의 기술 고도화와 외부 기업 유치를 동시에 추진한다는 구상이다.



지역 기업의 성장 사례도 나타나고 있다. 전북에서 출발한 반도체 검사 장비 전문기업 아이에스피는 도 펀드 20억원을 포함해 총 55억원의 투자를 유치했다. 확보한 자금을 연구·개발(R&D)에 투입하며 글로벌 시장 진출을 준비 중이다.



이차전지 전문기업 에너에버배터리솔루션은 도 펀드 15억원을 포함해 총 40억원의 투자를 유치한 뒤 완주군에 공장을 설립했다. 현재 직원 70명 가운데 50여명을 지역 인재로 채용한 것으로 파악됐다.



수도권 기업의 이전 사례도 눈에 띈다. 그린바이오 기업 팡세는 전북 펀드를 계기로 본사와 공장을 익산 국가식품클러스터로 이전했다. 도 펀드 15억원을 포함해 총 80억원의 투자를 유치해 양산 체계를 구축하고 있다.



기업공개(IPO) 성과도 나왔다. 군산에 기업부설연구소를 둔 차량 보안 솔루션 기업 페스카로는 도 펀드 10억원을 시작으로 총 300억원의 투자를 유치한 뒤 지난해 12월 코스닥에 상장했다.



전북도 관계자는 “1조원 벤처펀드는 전북 경제의 체질을 바꾸는 기반”이라며 “민간 투자가 지속적으로 유입될 수 있도록 투자 장벽을 낮추고 전주기 지원 체계를 강화하겠다”고 말했다.



전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr



