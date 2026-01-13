의대교수협 “정원 늘리면 10년 뒤 쉴 수도” 중단 촉구

서울 종로구 서울대학교 의과대학의 모습. 윤웅 기자

그러면서 “교육 인프라 없이 급조된 의대 정원 확대 정책은 결국 의료의 질적 저하로 이어질 것”이라며 “조만간 결정될 근시안적인 2027학년도 의대 입학정원 결정은 인적 자원을 한곳에 몰아넣고 고사시키는 비극의 시작이 될 것”이라고 주장했다.