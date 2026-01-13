농촌유학 1번지 영월군, ‘농촌유학 사례집’ 발간
농촌유학 1번지 강원도 영월군이 농촌 유학 사례를 공유하기 위해 ‘영월 농촌유학 사례집’을 발간했다.
사례집은 영월형 농촌유학을 고민하는 학부모와 예비유학생들에게 영월의 농촌유학교를 소개하고, 먼저 경험한 유학 가족들의 이야기를 통해 농촌유학을 결정하는 데 도움을 주고자 제작됐다.
사례집에는 영월 농촌유학에 대한 지원 내용과 2025년 기준 농촌유학교 13개교에 대한 현황은 물론 특색있는 교육활동이 자세히 소개돼 있다.
학부모의 생생한 농촌 유학 경험담도 함께 담겼다.
사례집은 영월교육지원청, 각급 학교, 관내 기업 및 유관기관 등과 도·전국 단위 회의, 행사 등에 배부하여 영월 농촌유학 활성화 홍보 자료로 활용될 예정이다.
영월형 농촌유학은 2023년 유학생 48명에서 지난해 말 123명으로 증가했다.
2026학년도 1학기 신규 유학생은 20일까지 모집한다. 지난 7일 기준 145명 이상의 유학생이 영월에서 생활하게 될 것으로 예상된다.
최명서 영월군수는 13일 “영월형 농촌유학은 전국적으로도 성공한 사례로 많은 학부모들의 문의가 오고 있다.”며 “이번 사례집 발간을 통해 영월 농촌유학을 결정하는데 실질적인 도움이 되면 좋겠다”고 말했다.
영월=서승진 기자 sjseo@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사