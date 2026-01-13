경기도담뜰, 도심 속 ‘겨울 눈밭 놀이터’로…17일 개장
경기도는 오는 17일부터 경기융합타운 광장 ‘경기도담뜰’에 ‘겨울 눈밭 놀이터’를 개장한다고 13일 밝혔다.
2월 28일까지 총 43일간 수원시 영통구 경기융합타운 내 경기도담뜰 광장을 찾으면 누구나 단돈 1000원에 썰매와 바이킹, 컬링 등 다양한 놀이기구를 즐길 수 있다.
겨울방학을 맞은 아이들과 가족이 도심 속에서 안전하게 겨울 놀이를 즐길 수 있도록 하겠다는 취지다.
경기융합타운은 경기도청 광교 신청사를 중심으로 경기도의회, 경기도서관 등 여러 공공기관을 모은 복합단지를 말한다.
경기도담뜰은 경기융합타운에 위치한 도민 소통광장의 이름이다.
경기도담뜰에 문을 연 놀이 시설은 눈썰매, 얼음 썰매, 회전 썰매를 비롯해 컬링장과 에어바운스, 미니 바이킹 등 체험 공간으로 구성된다.
안전을 위해 키 120cm 미만 아동의 경우 보호자를 동반해야만 눈썰매장을 이용할 수 있고, 회전 썰매와 미니 바이킹은 13세 이하만 탑승 가능하다.
눈밭 놀이터는 1회차 오전 10시부터 오후 1시까지, 2회차 오후 2시부터 오후 5시까지 총 2회 운영한다.
회차당 최대 수용 가능 인원은 500명이다.
매주 월요일과 설날 당일(2월 17일)은 시설 정비를 위해 휴장한다.
지난 12일부터 네이버 ‘겨울 눈밭 놀이터’ 검색 또는 큐알코드 통해 사전 예약한 후 현장에서 결제하면 된다.
조병래 경기도 자치행정국장은 “겨울방학을 맞아 아이들과 가족이 안전하게 즐길 수 있는 겨울 놀이 공간을 준비했다”며 “앞으로도 경기도청이 도민 일상과 가까운 문화 공간이 될 수 있도록 다양한 프로그램을 운영하겠다”고 말했다.
