[속보] 김민석 “사이비 이단, 사회악…통일교·신천지 철저수사”
김민석 국무총리가 “통일교와 신천지 등에 대한 철저한 합동 수사와 함께 모든 부처가 사이비 이단 폐해 근절 방안을 모색해 달라”고 13일 지시했다.
김 총리는 이날 서울 종로구 정부서울청사에서 2026년도 1회 임시 국무회의를 주재하며 이 같이 말했다.
김 총리는 “사이비 이단은 척결해야 할 사회악”이라며 “정교 유착 부정과 불법으로 국정 농단이 거론됐고 해외에서도 각종 범죄에 연루돼 국격 파괴의 공격이 됐다”고 말했다.
그러면서 “이대로 두면 심각한 국가적 피해가 될 것”이라고 강조했다.
응급환자 이송체계를 개선하겠단 뜻도 밝혔다.
김 총리는 “응급환자 이송체계는 국민 생명과 직결된 국가의 가장 기본적인 인프라임에도 골든 타임을 놓쳐 안타깝게 목숨을 잃는 일이 반복됐다”면서 “현장 관계자, 전문가들과 치열한 논의를 거쳐 이송체계 개선을 위한 시범사업을 시작하기로 했다”고 설명했다.
김 총리는 “보건복지부와 소방청 양 기관은 지방정부와도 긴밀히 협력해 현장에 실질적인 변화를 가져올 수 있도록 철저히 준비해달라”고 당부했다.
김 총리는 국정 운영 방향을 두고는 “올해를 지방 주도 성장의 확실한 원년으로 삼고 지방이 스스로 성장할 수 있도록 파격적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.
김 총리는 또 “집권 2년 차 국무회의는 외청장까지 참석을 확대해 명실상부한 집단지성의 장으로 진화해 나갈 것”이라며 국무위원들에게 부처 간 벽을 허물고 일해 줄 것을 요청했다.
김 총리는 이재명 대통령 외교 행보와 관련해 “연초부터 국제질서가 요동치는 가운데 중일과의 연쇄적 정상외교는 동북아 안정과 우리 경제 활로를 모색하기 위한 국익 중심 실용 외교의 강력한 의지”라고 평가했다.
김 총리는 외교부 등 관계 부처에 한·중, 한·일 정상 간 협의 내용이 속도감 있게 이행될 수 있도록 후속 조치에 만전을 기해달라고 말했다.
