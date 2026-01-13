시사 전체기사

한밤중 불장난으로 연립주택 화재…20명 대피 소동

입력:2026-01-13 09:37
수정:2026-01-13 10:30
국민일보DB

한밤중 전남 목포의 한 연립주택에서 불이 나 주민들이 긴급 대피하는 소동이 벌어졌다. 화재 원인으로는 거주자의 불장난 가능성이 제기되고 있다.

13일 전남소방본부에 따르면 전날 밤 11시41분쯤 목포 상동에 위치한 한 연립주택에서 불이 났다. 신고를 받고 출동한 소방 당국은 소방차 등 장비 19대와 인력 35명을 투입해 진화 작업에 나섰으며, 불길은 발생 21분 만에 완전히 잡혔다.

이 불로 주민 2명이 연기를 흡입해 인근 병원으로 이송됐으나, 다행히 생명에는 지장이 없는 것으로 확인됐다. 한밤중에 발생한 화재로 놀란 입주민 18명은 건물 밖으로 급히 대피해야 했다.

소방 당국은 “세대 내 거주자가 불장난하던 중 불꽃이 주변 가연물에 옮겨붙으면서 불이 시작된 것으로 추정된다”고 밝혔다. 현재 경찰과 소방 당국은 현장 감식 등을 통해 정확한 화재 원인을 조사 중이다.

한명오 기자 myungou@kmib.co.kr

