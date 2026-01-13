장동혁·이준석 “통일교·與공천헌금 특검 등 동시 추진”
장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 통일교 정치권 지원 의혹 특검을 비롯해 더불어민주당 공천헌금 의혹 특검, 대장동 항소 포기 진상 규명을 “반드시 함께 추진하겠다”고 13일 밝혔다.
장 대표와 이 대표는 이날 국회에서 이 같이 한목소리로 말했다.
장 대표는 특검법 2개와 진상 규명 1건을 동시에 추진하겠다면서 “이번만큼은 이뤄내겠다는 결기를 가지고, 꼭 이뤄내기 위해 이 자리에 모였다”고 말했다.
장 대표는 이어 “결기를 보여준 이 대표에게 감사드리고 오늘 이 자리가 반드시 결실을 만들어내는 자리가 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.
장 대표는 그러면서 “모든 증거가 권력자를 가리키고 있다”며 “그런데도 지금 민주당은 살아있는 권력에 대한 특검은 눈감고 이미 죽은 권력에 대한 부관참시 특검만 계속 추진하고 있다”고 강조했다.
이 대표는 “개혁신당은 국민의힘의 내재적 한계를 극복하고 새로운 정치를 하겠다는 취지에서 시작한 당”이라면서 “정치와 사법 제도를 망가뜨리는 거악 앞에서는 공조가 필요하다고 판단했다”고 말했다.
이 대표는 “지금은 부패한 권력을 지적해야 할 때”라며 “화천대유 계좌의 5579억원, 공천헌금 탄원서, 통일교가 정치인에게 건넨 돈 모두 권력의 방패 뒤로 숨었다. 국민만 바보가 된 것”이라고 목소리를 높였다.
그러고는 “김병기·강선우 특검, 제3자 추천 방식의 통일교 특검, 대장동 검찰 항소 포기 경위 규명 등 세 가지를 반드시 함께 추진하자”고 제안했다.
장 대표와 이 대표는 회동에 불참한 조국 조국혁신당 대표에게 특검법 논의에 참여할 것을 거듭 촉구했다.
이 대표는 “지난 총선에서 조국혁신당에 표를 준 이유는 부패한 권력에 맞서 싸우라고 주신 것 아니었겠나”라며 “부패한 권력이 빨간 정부인지 파란 정부인지 가려서 편파적 대응을 하라고 표를 준 국민이 있겠느냐”고 반문했다.
이 대표는 “조국혁신당이 비례위성정당으로 의석을 얻은 다른 민주당 2중대, 3중대, 4중대 정당과는 다르다고 생각했기에 이 제안을 한 것”이라고 말했다.
장 대표도 “조 대표께서 이 자리에 함께하지 못한 것에 대해 다시 한번 안타깝고 아쉽다는 말씀을 드린다”면서 “야당이 야당 역할을 제대로 하지 못한다면 그것은 스스로 국민을 배신하는 것이라 생각한다”고 말했다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
