장동혁·이준석 “통일교·與공천헌금 특검 등 동시 추진”

입력:2026-01-13 09:22
수정:2026-01-13 09:27
이준석 개혁신당 대표(왼쪽)가 13일 국회 국민의힘 당대표 회의실에서 장동혁 대표를 만나 발언하고 있다. 연합뉴스

장동혁 국민의힘 대표와 이준석 개혁신당 대표가 통일교 정치권 지원 의혹 특검을 비롯해 더불어민주당 공천헌금 의혹 특검, 대장동 항소 포기 진상 규명을 “반드시 함께 추진하겠다”고 13일 밝혔다.

장 대표와 이 대표는 이날 국회에서 이 같이 한목소리로 말했다.

장 대표는 특검법 2개와 진상 규명 1건을 동시에 추진하겠다면서 “이번만큼은 이뤄내겠다는 결기를 가지고, 꼭 이뤄내기 위해 이 자리에 모였다”고 말했다.

장 대표는 이어 “결기를 보여준 이 대표에게 감사드리고 오늘 이 자리가 반드시 결실을 만들어내는 자리가 됐으면 좋겠다”고 덧붙였다.

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)와 이준석 개혁신당 대표가 13일 국회 국민의힘 당대표 회의실에서 만나 악수하고 있다. 연합뉴스

장 대표는 그러면서 “모든 증거가 권력자를 가리키고 있다”며 “그런데도 지금 민주당은 살아있는 권력에 대한 특검은 눈감고 이미 죽은 권력에 대한 부관참시 특검만 계속 추진하고 있다”고 강조했다.

이 대표는 “개혁신당은 국민의힘의 내재적 한계를 극복하고 새로운 정치를 하겠다는 취지에서 시작한 당”이라면서 “정치와 사법 제도를 망가뜨리는 거악 앞에서는 공조가 필요하다고 판단했다”고 말했다.

이 대표는 “지금은 부패한 권력을 지적해야 할 때”라며 “화천대유 계좌의 5579억원, 공천헌금 탄원서, 통일교가 정치인에게 건넨 돈 모두 권력의 방패 뒤로 숨었다. 국민만 바보가 된 것”이라고 목소리를 높였다.

그러고는 “김병기·강선우 특검, 제3자 추천 방식의 통일교 특검, 대장동 검찰 항소 포기 경위 규명 등 세 가지를 반드시 함께 추진하자”고 제안했다.

장 대표와 이 대표는 회동에 불참한 조국 조국혁신당 대표에게 특검법 논의에 참여할 것을 거듭 촉구했다.

이 대표는 “지난 총선에서 조국혁신당에 표를 준 이유는 부패한 권력에 맞서 싸우라고 주신 것 아니었겠나”라며 “부패한 권력이 빨간 정부인지 파란 정부인지 가려서 편파적 대응을 하라고 표를 준 국민이 있겠느냐”고 반문했다.

이 대표는 “조국혁신당이 비례위성정당으로 의석을 얻은 다른 민주당 2중대, 3중대, 4중대 정당과는 다르다고 생각했기에 이 제안을 한 것”이라고 말했다.

장 대표도 “조 대표께서 이 자리에 함께하지 못한 것에 대해 다시 한번 안타깝고 아쉽다는 말씀을 드린다”면서 “야당이 야당 역할을 제대로 하지 못한다면 그것은 스스로 국민을 배신하는 것이라 생각한다”고 말했다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

