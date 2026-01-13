‘경기미래교육청’ 임태희, ‘미래 대입 개혁 4자 실무협의체’ 구성 전격 제안
임태희 경기도교육감이 12일 경기도교육청 출입 기자들과 만나 “대입 개혁은 우리 아이들의 미래를 여는 일이며 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과업”이라며 국가교육위원회, 교육부, 대한민국교육감협의회, 한국대학교육협의회가 참여하는 ‘미래 대입 개혁 4자 실무협의체’ 구성을 전격 제안하고 나섰다.
임 교육감은 경기교육청이 지난해 초 대입 개혁안을 제시하며 대입 개혁 논의을 이끌었으니 개혁을 끝까지 마무리하겠다는 것이다.
임 교육감은 4자 실무협의체의 기관별 구체적 역할도 제시했다.
국가교육위원회(국교위)는 중장기적인 국가 교육의 큰 방향을 설정하고 교육부는 학교 현장 변화를 위한 제도적 뒷받침과 법령 정비를 맡는다.
시·도교육청은 학교 현장에서 수용 가능한 개편안과 제도 개선안 마련에 중점을 두고 한국대학교육협의회(대교협)는 대학의 선발 기준과 방법 연구를 담당하게 된다.
이처럼 임 교육감이 대입 개혁에 매달리는 것은 현행 입시제도가 글로벌 시대에 필요한 새로운 미래인재를 양성하기엔 낡은 시스템이라는 판단에서다.
임 교육감은 “경기교육청이 2년 전 대입 개편의 방아쇠를 당겼다”며 “교육 변화라는 자물통을 열 열쇠를 4자 협의체에서 빠른 시일 내에 만들어 학생과 현장 교사, 학부모들이 교육 본질에 충실하게 교육이 변화하는 계기를 마련하고 싶다”고 강조했다.
임 교육감은 2024년 7월 ‘교육본질 회복을 위한 미래 대학입시 개혁 추진’을 선언하고 TF를 구성했다.
이후 여러 차례 협의회와 연구를 거쳐 지난해 1월 경기도교육청은 기존 상대평가 폐지 및 5단계 절대평가 시행, 서술·논술형 평가 도입 등이 담긴 대입 개혁안을 발표한 바 있다.
현재 도교육청은 하이러닝 플랫폼에 인공지능(AI) 서술·논술형 평가시스템을 구축해 학교 현장에 적용하며 검증 작업을 진행하고 있다.
울산과 부산, 충북, 대구 등 여러 시·도교육청이 경기도의 AI 평가 시스템에 관심을 보이며 도입을 검토 중인 것으로 알려졌다.
