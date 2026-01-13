전북 현직 경찰서장, 겸직 허가 없이 카페서 미술작품 판매 논란
개인전 열고 작품 일부 판매
전북경찰청, 사실관계 조사 착수
전북의 한 경찰서장이 사전 허가 없이 카페에서 개인 미술 전시회를 열고 작품을 판매한 사실이 알려지면서 공직자 겸직 규정 위반 논란이 불거졌다.
13일 전북경찰청 등에 따르면 A경찰서장은 지난달부터 관내 한 카페에서 미술작품 30여점을 전시하는 개인전을 열어왔다. 전시된 작품 가운데 일부는 7만원에서 100여만원에 판매된 것으로 확인됐다.
그러나 경찰공무원은 국가공무원 복무 규정에 따라 영리 목적의 겸직이 원칙적으로 금지돼 있으며, 직무 수행에 지장이 없다고 판단될 경우에도 소속 기관장의 사전 허가를 받아야 한다. A서장은 이번 전시와 관련해 별도의 겸직 허가 신청을 하지 않은 것으로 파악됐다.
A서장은 이에 대해 “인사혁신처의 영리업무 판단 기준인 ‘매일·매주·매월 등 주기성’에 해당하지 않는다고 봐 신고 대상이 아니라고 판단했다”며 “서장으로서 더 신중했어야 했는데 첫 전시회이다 보니 사려 깊지 못했던 점은 인정한다”고 해명했다.
전북경찰청 관계자는 “사실관계를 면밀히 확인한 뒤 겸직 금지 규정 위반 여부 등을 종합적으로 검토할 예정”이라고 밝혔다.
전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사