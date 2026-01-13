AI가 엄선한 경북 최고 농산물…“소비자 식탁에 오른다”
“이젠 농산물 유통도 AI 시대”…사람 눈 대신 AI 카메라로 정밀 선별해 신뢰 확보
경북도는 농산물산지유통센터(APC)에 인공지능 기술(이하 AI 기술) 도입 등 스마트화 전환을 가속해 데이터 기반의 품질관리로 소비자 신뢰를 높이고 산지 유통혁신을 선도하겠다고 13일 밝혔다.
농산물산지유통센터는 농산물 선별, 포장 등 상품화와 수집, 저장, 출하 등 물류를 담당하는 복합시설로 산지·도매·소매로 이어지는 유통체계에서 산지 유통의 중추적 역할을 담당하는 핵심 시설이다.
경북도는 ‘안정적인 디지털 기반 스마트 농산물 유통구조로의 대전환’을 목표로 2023년부터 현재까지 383억원을 투입해 16개의 스마트 농산물산지유통센터의 규모화와 스마트화를 추진하고 있다.
올해는 국비 공모사업에서는 전국 예산의 44%에 해당하는 162억원을 확보하는 성과를 거두며 정책 추진에 한층 탄력을 더하고 있다.
스마트화 전환의 핵심은 AI 기술의 접목이다. AI 선별기(영상·센서 데이터를 분석해 품질, 크기, 색상 등을 자동으로 판별하고 등급별로 분류하는 장비)는 많은 양의 농산물을 일관된 기준으로 신속하게 처리할 수 있으며 자동화 설비 도입에 따른 인건비 절감은 물론 유통 비용 감소와 상품성 향상, 생산자 수취 가격 상승에 이바지하고 있다.
AI 카메라 사용은 육안으로 판별이 어려운 미세결함까지 정밀하게 판별할 수 있어 소비자 신뢰를 한층 높인다.
주관적 판단을 최소화한 데이터 기반 선별시스템은 온라인 거래 확대로 ‘브랜드 신뢰도’가 핵심 경쟁력으로 부상한 유통 환경에서 농산물의 품질과 가격을 보증하는 핵심 장치로 평가받는다.
농협미래전략연구소 연구 결과에 따르면 경북도내 복숭아 취급 산지유통센터에서 2023년 AI 선별기 도입 이후 평균 판매단가가 20% 상승한 것으로 나타났다.
경북도에는 농협 98개소, 농업법인 35개소 등 총 133개의 농산물산지유통센터가 운영 중이며 2023년 기준 총 취급액은 1조 6927억원으로 전국 취급액의 28%를 차지하고 있다.
시설별 평균 취급액은 124억원으로 전국 평균 104억원을 크게 웃돌아 경북도가 타 시도에 비해 규모화 된 산지 유통체계를 선제적으로 구축해 가고 있음을 보여준다.
경북도는 과수통합브랜드 ‘데일리(Daily)’를 통해 소비자 신뢰를 더욱 강화하고 있다. ‘데일리’는 도가 보증하는 과일에만 부여하는 프리미엄 브랜드로 매일매일 소비자에게 신선하고 안전한 먹거리를 제공하겠다는 약속을 담고 있다.
도는 사과·복숭아·자두·포도 등 4개 품목 가운데 당도, 크기, 색택 등 엄격한 기준을 통과한 상위 50% 고품질 과일에만 브랜드 사용을 허가하고 있다.
박찬국 경북도 농축산유통국장은 “이제는 농산물 유통도 AI 시대에 접어들었다”며 “비대면 거래 확대에 따른 농업인과 소비자 사이의 물리적 장벽을 AI 기술로 해소하고 산지유통의 새로운 변혁을 만들어가기 위한 정책 지원을 아끼지 않겠다”고 밝혔다.
안동=김재산 기자 jskimkb@kmib.co.kr
