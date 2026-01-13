시사 전체기사

샤넬 또 가격 인상…클래식 맥시 핸드백 2천만원 넘어

입력:2026-01-13 08:36
샤넬 제품 모습. 뉴시스

샤넬이 국내에서 판매하고 있는 가방 등 일부 제품 가격을 13일 인상했다.

샤넬이 새해 초부터 가격 인상에 나서면서 다른 해외 명품 브랜드들도 대열에 동참하는 것 아니냐는 관측도 나온다.

샤넬코리아는 이날 클래식 맥시 핸드백 가격을 기존 1892만원에서 2033만원으로 7.5% 올렸다.

클래식 11.12백은 1666만원에서 1790만원으로 7.4% 인상했다.

보이 샤넬 스몰 플랩 백 역시 1000만원을 넘었다. 기존 986만원에서 1060만원으로 7.5% 인상됐다.

해외 명품 브랜드가 제품 가격을 올리는 것은 연례행사처럼 굳어진 지 오래다.

샤넬은 지난해에도 1월과 6월 두 차례 국내에서 판매 중인 일부 제품 가격을 인상했다.

스위스 시계 롤렉스는 1일부로 제품 가격을 인상했으며 에르메스는 지난 5일 국내 제품 가격을 올렸다.

손재호 기자 sayho@kmib.co.kr

