샤넬 또 가격 인상…클래식 맥시 핸드백 2천만원 넘어
샤넬이 국내에서 판매하고 있는 가방 등 일부 제품 가격을 13일 인상했다.
샤넬이 새해 초부터 가격 인상에 나서면서 다른 해외 명품 브랜드들도 대열에 동참하는 것 아니냐는 관측도 나온다.
샤넬코리아는 이날 클래식 맥시 핸드백 가격을 기존 1892만원에서 2033만원으로 7.5% 올렸다.
클래식 11.12백은 1666만원에서 1790만원으로 7.4% 인상했다.
보이 샤넬 스몰 플랩 백 역시 1000만원을 넘었다. 기존 986만원에서 1060만원으로 7.5% 인상됐다.
해외 명품 브랜드가 제품 가격을 올리는 것은 연례행사처럼 굳어진 지 오래다.
샤넬은 지난해에도 1월과 6월 두 차례 국내에서 판매 중인 일부 제품 가격을 인상했다.
스위스 시계 롤렉스는 1일부로 제품 가격을 인상했으며 에르메스는 지난 5일 국내 제품 가격을 올렸다.
손재호 기자 sayho@kmib.co.kr
